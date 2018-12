Du Cameroun au Canada, deux combats pour la langue

Nom : David Ngouambeu

Lieu de résidence : Windsor

David Ngouambeu a manifesté à Windsor, samedi Photo : Radio-Canada/Marine Levèvre

David Ngouambeu est originaire du Cameroun, où, là aussi, l’anglais et le français sont les deux langues officielles. Sauf que la situation est inverse : les anglophones sont en minorité dans le pays.

M. Ngouambeu est donc familier avec les crises linguistiques. Je crois que pour le vivre ensemble, c’est quelque chose de très important. Les deux cultures doivent être respectées , dit-il.

Celui qui vit désormais à Windsor tenait à manifester avec ses pairs, samedi. C’est un appel qu’on lance au gouvernement provincial que le français est tout aussi important que l'anglais.

La hache dans 400 ans d’histoire

Nom : Claire De Visme

Lieu de résidence: Newmarket

Claire De Vrisme avait préparé une affiche particulière. Photo : Radio-Canada/Frédéric Pepin

Des dizaines de manifestants ont répondu présents à York-Simcoe, la circonscription détenue par Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones de l'Ontario. Parmi ceux-ci, Claire De Visme sortait un peu du lot. Son affiche, un immense livre, avait une hache plantée dedans.

J'ai fait une affiche un peu différente, c'est un livre qui représente 400 ans d’histoire francophone en Ontario. Et plantée dedans, c'est la hache de Doug Ford, qui coupe dans la francophonie et qui n’a aucun respect pour les francophones en Ontario en général.

Pas assez grande pour avoir une voix, mais…

Nom : Glorianne Gaudreau-Cheff

Lieu de résidence : Clarence-Rockland

Glorianne Gaudreau-Cheff Photo : Guillaume Cheff

Glorianne Gaudreau-Cheff est peut-être haute comme trois pommes, mais elle sera toujours francophone! C’est une pancarte à la main avec cette inscription que la petite fille de trois ans s’est présentée à la manifestation de Clarence-Rockland, dans l’Est ontarien.

Ses parents Marilou et Guillaume avaient pris la peine de la déguiser, avec une petite cape ayant comme message : Je ne suis pas assez grande pour avoir une voix! Svp, ne m’enlevez pas mes droits!

Se mobiliser même sans parler la langue

Nom : Tom Dufour

Lieu de résidence : Windsor

Tom Dufour ne parle plus français, mais il tenait à manifester. Photo : Radio-Canada/Marine Lefèvre

Tom Dufour est d'origine francophone. Jeune, il est allé à l'école en français, mais depuis son secondaire, qu’il a fait en anglais, Tom a perdu l'habitude de parler la langue de Molière.

Aujourd'hui, il n'est plus à même de parler la langue, mais il se réjouit de voir que sa fille peut aller à l'école en français.

Je suis ici, parce que je suis fier de mes origines francophones et pour les membres de ma famille, pour que leur héritage francophone ait un avenir. Tom Dufour, manifestant

En allant à l’école en français, la fille de Tom le force à baigner à nouveau dans la langue. Il n'y a pas beaucoup d'occasions de parler le français dans la région, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des espaces où on peut le parler, à l'école ou dans des clubs sportifs. C'est bien de pouvoir connecter avec les francophones.

Pour ne pas perdre ses acquis

Nom : Mona Larose

Lieu de résidence : Kapuskasing

Québécoise d'origine, Mona Larose dit aujourd'hui se sentir « plus Franco-Ontarienne que jamais ». Photo : Radio-Canada/Francis Bouchard

Au bureau du député de Mushkegowuk–Baie James, Guy Bourgouin, les manifestants étaient invités à signer une pétition pour demander au gouvernement Ford de revenir sur sa décision. Se trouvait Mona Larose, une nouvelle résidente de Kapuskasing, originaire du Niagara.

Il faut vraiment se tenir ensemble. On n'a pas le droit de perdre ce qu'on a acquis. Le français est important et on va se battre jusqu'à la fin. On y croit. Nos jeunes ont besoin d’une université française , affirme avec vigueur Mona Larose.

Être pleine d’espoir

Nom : Mikala Jean Georges

Lieu de résidence : Ottawa

Mikala Jean Georges est remplie d'espoir quant à l'avenir des Franco-Ontariens. Photo : Radio-Canada

Mikala Jean Georges estime que les compressions de Doug Ford sont des attaques personnelles. On a besoin de ces services-là. Je vis en français, j’étudie en français et, cette attaque à ma vie habituelle, je prends ça terriblement.

La jeune étudiante garde tout de même espoir. Mikala est convaincue que la communauté se battra jusqu’à ce que victoire s’en suive. La communauté franco-ontarienne, c’est une communauté qui se bat pour ce qu’elle veut, et je suis très confiante qu’on va gagner cette bataille-ci , explique-t-elle.

Si elle ne peut pas étudier à l’Université de l’Ontario français, elle souhaite que ses futurs enfants, eux, puissent le faire.

Pour protéger sa langue maternelle

Nom : Samantha Sabourin

Lieu de résidence : Cornwall

Samantha Sabourin s'est déplacée à Cornwall Photo : Radio-Canada/Antoine Trépanier

À Cornwall, la jeune professionnelle Samantha Sabourin s’est réunie avec famille et amis. Ils étaient près de 500 à faire comme elle, au coeur du triangle Québec-États-Unis-Ontario.

Ça nous démontre à Cornwall comment on est fier, comment on est prêts à s’assembler et réclamer nos droits , explique Samantha Sabourin. La jeune dame se désole de voir le commissariat aux services en français perdre son indépendance.

Le commissariat aux services en français, c’est important, c’est un acteur politique, proactif dans ce qui se passe ici pour les francophones en Ontario.

Manifester pour l’avenir de ses enfants

Nom : Rénald Richer dit Laflèche

Lieu de résidence : London

Rénald Richer est venu manifester pour que ses enfants puissent fréquenter une université francophone. Photo : Radio-Canada/Colin Côté Paulette

Originaire de Sudbury, M. Richer a fait ses études en ingénierie à l'université bilingue Laurentienne. Il est venu manifester samedi pour que ses enfants puissent fréquenter une université francophone près de chez eux, mais aussi en l'honneur de ses ancêtres francophones.

Nous, on paie nos taxes depuis le début de la Confédération. On l'a déjà payé notre université, on veut l'avoir! , revendique-t-il.

Rénald Richer parle avec ses enfants en français seulement, même si sa femme est anglophone. On est vraiment des francophones de souche dans ma famille et moi, ma langue, j'y tiens fort.

Immigrer en français à Sarnia, pas toujours facile

Nom : Zacharie Dalouba

Lieu de résidence : Sarnia

Zacharie Dalouba a déménagé avec sa fille de deux ans à Sarnia Photo : Radio-Canada/Rose St-Pierre

Zacharie s'est d'abord établi à Montréal à son arrivée au Canada. Mais lorsqu'il a déménagé à Sarnia avec sa jeune fille de deux ans, M. Dalouba n'arrivait pas à trouver des services de santé en français.

Pour les nouveaux arrivants francophones [...] ce n’est pas évident. Il y a des ressources, mais il faut les chercher , constate-t-il.

M. Dalouba s’est donc fait entendre samedi, pour demander un recul complet du gouvernement Ford. Le père de famille croit aussi qu'une désignation en vertu de la Loi sur les services en français encouragerait davantage d'immigrants francophones à déménager à Sarnia, à quelques kilomètres de la frontière américaine.