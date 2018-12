Bon an, mal an, le Mont-Sutton emploie plus de 400 personnes. La directrice marketing de la station pense bien combler tous les postes vacants d’ici le temps de Fêtes.

Assurément on va vouloir remplir ces fonctions-là, a affirmé Nadya Baron. Il y a des postes à combler au niveau de la restauration, des opérations et du service à la clientèle.

Des postes importants à combler d'autant plus que l'achalandage s'annonce considérable cette saison. On enregistre déjà une hausse de 15 % sur la quantité des passes de saison par rapport à la même date l'an dernier , a ajouté Nadya Baron.

Les skieurs au rendez-vous

C’est presque du jamais vu pour la station : toutes les pistes sans exception sont ouvertes pour cette première fin de semaine de décembre, pour la plus grande joie des skieurs.

Je skie ici depuis 50 ans et c'est vraiment le départ le plus merveilleux qu'on a! C’est 100 % couvert partout, ça n'a pas de bon sens! Jocelyne Trudeau, responsable des conditions de ski

L'engouement se fait bel et bien sentir chez les passionnés de la glisse. Déjà samedi passé, on avait deux fois plus de monde sur les pistes que notre meilleure première journée des 12 dernières années , a indiqué Nadya Baron.

C’est parfait, on ne veut pas que ça arrête! Un skieur

Petits et grands entendent bien profiter du cadeau de Dame nature pour tirer le maximum de leur saison.