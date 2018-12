Les jeunes en question sont en visite à Moncton grâce au programme Katimavik, qui organise des projets partout au pays pour développer des liens avec les communautés autochtones.

Lors de leur recherche, les jeunes ont réalisé qu’il y a peu de symboles soulignant l’apport de ces communautés à Moncton, raconte leur agente de projet, Aglaé Boucher-Telmosse. Ici, on est sur un territoire non cédé.

Ce qui nous a sautés au visage, c’est qu’à Moncton, il n’y a vraiment pas grand chose qui se fait pour la réconciliation. Aglaé Boucher-Telmosse, agente de projet pour Katimavik

Les jeunes ont rencontré la mairesse Dawn Arnold en ce sens. C’était une bonne conversation , affirme Lucas Kingmolloi, un des jeunes participants. Selon lui, elle s’est montrée ouverte à l’idée.

Une autre participante, Yasmine El Harrif, souligne que ce geste permettra de faire des échanges entre les communautés autochtones et non autochtones.

C'est juste essayer de se comprendre et de ne pas répéter les mêmes erreurs qu'on a faites avant. Yasmine El Harrif, participante à Katimavik

Pétition

Une centaine de personnes ont signé une pétition lancée cette semaine à cet égard. Le groupe a créé une page Facebook pour porter leur idée.

Partout au Canada, nous pouvons voir plusieurs villes, plusieurs communautés donner la reconnaissance des territoires autochtones sur laquelle nous vivons. Pourrions-nous voir la même chose avec le drapeau Mi'Kmaq à Moncton? , peut-on y lire.

Selon le groupe, ajouter le drapeau micmac permettrait à la ville de donner un signe clair par rapport à sa volonté de passer à l’action et de s’engager dans un dialogue afin de créer et reconstruire une relation entre les Autochtones et les non-Autochtones .

Les jeunes comptent présenter leur idée à la séance du conseil municipal de Moncton, lundi soir.

Déjà cinq drapeaux flottent à l’hôtel de ville, dont les drapeaux canadien, néo-brunswickois, anglais et acadien.