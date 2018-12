M. Goussault était à Québec, samedi, pour partager la technique qu'il a développée au Centre de recherche et d'études pour l'Alimentation, dont il est le fondateur. Ce dernier est aussi l'inventeur de la cuisson sous vide.

Des chefs bien connus comme Jean-Luc Boulay, Marie-Chantale Lepage et Arnaud Marchand faisaient partie des élèves attentifs, venus apprendre mais aussi s'amuser ferme.

La cryoconcentration sert à récupérer le goût, sous forme de nectar, des restes de légumes parfois destinés à la poubelle.

« On sait que le goût est dans les épluchures. Est-ce qu'on peut récupérer le goût des épluchures avant de les mettre dans la poubelle? », s'est demandé M. Goussault.

Pour les non initiés, la technique consiste à cuire ces aliments sous vide, « à juste température », de 12 à 15 heures. Le tout est ensuite congelé puis centrifugé afin de finalement séparer la glace du liquide.

« C'est un peu comme le cidre de glace. On gèle la pomme et on extrait le nectar », résume le chef Jean-Luc Boulay.

« Ça donne des goûts francs, des goûts justes. À partir de ça, on s'amuse, on fait plein de tests! », ajoute le chef du Saint-Amour.

Autre avantage non négligeable, la cryoconcentration permet de contrer le gaspillage alimentaire et d'utiliser au maximum les produits qui approvisionnent les cuisines des restaurants.

D'après un reportage de Claudia Genel