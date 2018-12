Au total, 18 agents de la SQ ont été mobilisés pour vérifier la conformité des véhicules et l'état des conducteurs. Les policiers ont aussi vérifié si les motoneigistes avaient bien les droits d'accès aux sentiers, leurs papiers et leurs plaques.

Ces opérations-là ont été mises en place pour lutter contre trois causes de collisions mortelles et d’accidents graves en sentier : les accidents dans les chemins publics et les intersections, la vitesse et la conduite avec les capacités affaiblies , précise le porte-parole de la Sûreté du Québec, Louis-Philippe Bibeau.

Avec l'opération Impact motoneige, la Sûreté du Québec souhaite aussi diminuer le nombre de décès.

L'emplacement choisi pour mener cette première opération de l'hiver dans la province n'est d'ailleurs pas anodin. Le 17 novembre, un motoneigiste est mort sur les monts Valin.

Il y a une particularité car il y a eu déjà eu une collision mortelle dans les dernières semaines donc on vient cibler. C'est sûr que c'est le paradis de la motoneige, les gens viennent d'un peu partout au Québec. On a ciblé ce milieu-ci pour faire passer notre message , ajoute M. Bibeau.

Les patrouilleurs du club Caribou-Conscrits sont heureux de voir les policiers venir leur donner un coup de main.

On est bien contents parce qu’en tant que surveillants, le monde se fout un peu de nous autres. On n’est pas des policiers , explique le patrouilleur Doris Beaulieu.

L'an passé, 19 personnes sont mortes en motoneige au Québec.

D'après le reportage de Claude Bouchard