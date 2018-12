Le gouvernement a annulé son financement à l'Université de l'Ontario français et a opté pour le transfert du poste de comissaire aux services en français au sein du bureau de l'ombudsman.

Mona Larose est Québécoise d'origine, mais réside en Ontario depuis une trentaine d'années. Elle a aménagé à Kapuskasing l'an dernier.

Prendre part au rassemblement de samedi était pour elle un moyen de démontrer qu' il faut se tenir ensemble .