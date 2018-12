Dès 15 h, la glace de l’aréna s’est animée sous les coups de patins d’une trentaine d’anciens joueurs de la LHJMQ.

Pour Claude St-Sauveur, c’était l’occasion de renouer avec d’anciens coéquipiers… et de redécouvrir la patinoire. Le Palais des sports a beaucoup changé , a-t-il lancé d’emblée.

On est rendu à une époque de la vie où tout change vite, ça nous fait chaud au cœur de revoir les anciens coéquipiers et de voir comment les Castors ont évolué dans les dernières années , a ajouté l’attaquant des Castors de 1969 à 1972.

Il y a beaucoup de joueurs que j’ai regardés jouer pour les Castors ou pour les Faucons quand j’étais jeune et aujourd’hui, je joue contre eux ou avec eux, c’est vraiment une belle expérience , a renchéri l’ancien joueur du Phoenix, Alexandre Comtois.

Pour l’occasion, le directeur général du Phoenix, Jocelyn Thibault, a rechaussé ses patins pour défendre les buts de son équipe. C’est spécial de jouer avec des anciens coéquipiers d’il y a 25 ans , a affirmé celui qui a joué pour les Faucons de 1992 à 1995.

Commémorer le hockey sherbrookois

L’organisation a profité de l’évènement pour inaugurer le Club des anciens pour célébrer le hockey junior de la région.

On voulait ramener tous les anciens qui ont joué junior à Sherbrooke à travers les époques […]. On veut que toutes les générations viennent voir le nouveau hockey junior et renouent avec les anciens coéquipiers , a expliqué Jocelyn Thibault.

Dimanche, le Phoenix de Sherbrooke affrontera les Tigres de Victoriaville à 15 h. La troupe de Stéphane Julien portera un chandail aux couleurs des anciens Faucons de Sherbrooke.