Aux marchés de Noël de Louiseville et de Shawinigan, la grande majorité des exposants proviennent de la région.

Ces derniers sentent plus que jamais un engouement des visiteurs pour l'achat local, ce qui leur permet de faire la promotion de leurs produits et d'augmenter leurs ventes.

Ils trouvent que ça fait différent, c'est unique et en plus, ça vient de chez nous. Je trouve que les gens sont de plus en plus intéressés à acheter local , note une commerçante du marché de Louiseville, Nancy Pontbriand.

Pour leur part, les responsables de ces événements affirment vouloir offrir aux artisans locaux une occasion de se faire connaître.

Souvent, les petites entreprises, les artisans ont besoin de rayonnement, de communication, de promotion, donc c'est une vitrine assez intéressante pour eux, les marchés de Noël , indique l’une des organisatrices du marché de Noël de Shawinigan, Véronique Buisson.

Les marchés de Noël de Louiseville et de Shawinigan sont ouverts jusqu’au 2 décembre.

Avec les informations de Samuel Desbiens