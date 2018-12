Un photoreportage de Tamara Alteresco et Alexeï Sergeev

Située au coeur du Kazakhstan, Baïkonour est à la fois le plus vieux et le plus actif des centres de lancement d'engins spatiaux au monde.

À l'entrée du célèbre Cosmodrome, on trouve le monument à l'effigie de Youri Gagarine, premier homme dans l'espace. La sculpture, en queue de poisson, rend doublement hommage à Baïkonour et sa région. Autrefois port de pêche prospère sous le régime soviétique, celle-ci devint le port spatial le plus célèbre du monde.

Le centre spatial est un lieu mythique qui respecte à la lettre les traditions des pionniers de la conquête de l'espace. Avec ses immeubles désuets, on a l'impression que le temps s'y est arrêté.

Un chameau se balade devant Baïkonour. Photo : Radio-Canada/Alexeï Sergeev

Un train spécial emporte la fusée vers son pas de tir. Photo : Space Flight Insider / Sean Costello

La tradition est sacrée : la fusée Soyouz sort de son hangar à 7 h pile, deux jours avant chaque lancement, et ce depuis les années 1960.

Une locomotive la transporte sur une distance de six kilomètres, jusqu'au pas de tir où elle est ensuite redressée par un bras hydraulique.

Après le transport, le redressement de la fusée. Photo : Radio-Canada/Tamara Alteresco

Toujours selon la tradition, les membres de l'équipage n'ont pas le droit d'assister à ce défilé de l'engin Soyouz; ils ne verront la fusée qu'une fois redressée, le jour du lancement.

La passion de l'exploration spatiale exige certains sacrifices. Photo : Radio-Canada/Tamara Alteresco

Des touristes bravent le froid et attendent le lever du soleil pour voir la fusée Soyouz circuler dans les steppes de Baïkonour.

Là-haut: l'objectif à atteindre. Au loin: l'un des moyens permettant de s'y rendre Photo : Space Flight Insider/Sean Costello

Le soleil se lève sur le Cosmodrome de Baïkonour, et dévoile au loin le pas de tir d'où décollent les fusées.

Souvenirs spatiaux à la russe Photo : Radio-Canada/Tamara Alteresco

Nourriture de rue à Baïkonour Photo : Radio-Canada/Alexeï Sergeev

Au centre-ville, des marchandes kazakhes vendent des souvenirs et du maïs dans le grand-marché public de la ville.

À Baïkonour, la thématique spatiale est omniprésente. Photo : Radio-Canada/Alexeï Sergeev

Des résidents de Baïkonour marchent sur la place centrale, où trône une réplique quasi identique de la fusée qui emportera David Saint-Jacques dans l'espace.

Les zones résidentielles et commerciales de Baïkonour sont les seules qui sont accessibles sans aucune restriction. La ville s'est développée autour des activités du programme spatial russe et comptait, à son apogée dans les années 1990, plus de 100 000 habitants.

Depuis la chute de l'Union soviétique, le déclin est lent, mais constant. Aujourd'hui, Baïkonour ne compte plus que quelque 35 000 âmes.

Des résidents de Baïkonour Photo : Radio-Canada/Alexeï Sergeev