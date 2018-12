Signe que la générosité ne s'estompe pas, l'événement a permis d'amasser 95 000 $ de plus que l'an dernier. Le dernier record établi, pour le 50e anniversaire de l'événement, avait culminé à plus de 530 000 $.

Comme le veut la tradition, le marathon télévisuel de sept heures a eu lieu à la salle J.-Antonio-Thompson. Des centaines de spectateurs étaient sur place, en plus des artistes et des bénévoles.

L’animatrice du Téléjournal Mauricie/Centre-du-Québec Sophie Bernier a animé la soirée pour une troisième année consécutive. Elle était accompagnée de trois coanimateurs : Sébastien Bovet, MC Gilles et Jean-Philippe Wauthier se sont tour à tour relayés sur la grande scène.

Sébastien Bovet a été impressionné par la foule nombreuse à la salle J.-A. Thompson.

MC Gilles a été particulièrement touché par la chanson « Don't stop believing » du groupe Journey qui a été interprétée par Rick Hughes.