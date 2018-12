Plusieurs centaines de manifestants sont devant le bureau de circonscription du premier ministre ontarien.

En plus d'être rassemblés devant les bureaux de circonscription de Doug Ford à Etobicoke, des manifestants sont aussi devant celui de la nouvelle ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, dans la circonscription de York-Simcoe.

Des Franco-Ontariens ont répondu à l'appel à la mobilisation de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario devant le bureau de Doug Ford. Photo : Radio-Canada/Rozenn Nicolle

Plusieurs slogans comme « Nous sommes, Nous serons » et « Franco fort » sont scandés.

Les discours se succèdent devant le bureau de @fordnation à Etobicoke. "Notre nombre justifie nos institutions" dit au mégaphone la comédienne Lina Blais. #icito #onfr #onpoli pic.twitter.com/1ujMjCepAG — Rozenn NICOLLE (@RozNicolle) December 1, 2018

Ça c'est la première grosse bataille de mes enfants à moi. Alexandre Matte, père de famille de Sudbury

Stella, 7 mois, est venue accompagner sa maman Myriam, au rassemblement dvt le bureau de Doug Ford. « Pour moi c'est important qu'elle ait accès à l'éducation en français ici », explique la maman originaire du Nouveau-Brunswick et installée en Ontario depuis 4 ans. #infr #onpoli pic.twitter.com/jRtB8ZkfqI — Rozenn NICOLLE (@RozNicolle) December 1, 2018

La présidente du Conseil de gouvernance de l'Université de l'Ontario français, Dyane Adam, est aussi parmi les manifestants à Etobicoke.

« C'est un message clair que la communauté lance. On est prêt à marcher et à geler dehors. Il y a aussi plusieurs [élèves] qui sont ici et qui veulent fréquenter cette université », dit-elle.

Selon plusieurs manifestants, la nouvelle ministre Caroline Mulroney devrait mieux défendre la cause des Franco-Ontariens.

L'annulation de l'Université de l'Ontario français est une « grande déception » pour plusieurs familles qui se sont mobilisées.

Pour la vingtaine d’élèves présents devant son bureau de circonscription, l’Université de l’Ontario français était une possibilité intéressante puisque la région de York est à une quarantaine de kilomètres au nord de Toronto.

Manifestation devant le bureau de Caroline Mulroney dans la circonscription de York-Simcoe pic.twitter.com/L7l0lT99RA — Radio-Canada Ontario (@iciontario) December 1, 2018

Selon Natalie Pelletier, présidente de l'Assemblée des francophones de la région de York, Caroline Mulroney n'est pas à l'écoute des membres de la communauté franco-ontarienne.

« On a tenté à plusieurs reprises d’entrer en contact avec notre députée et c’est le silence radio. Vous dites avoir parlé aux francophones, mais pas à nous. Vous vous devez de prendre le pouls de la population », dit-elle.

« La région de York compte plus de 16 000 francophones (1,6 % de la population) », selon l'Association des francophones de la région de York (AFRY).

Plus d'une centaine de manifestants se sont rassemblés devant le bureau de circonscription de Caroline Mulroney à York-Simcoe. Photo : Radio-Canada/Marie-Hélène Ratel

Plusieurs dizaines de manifestations se déroulent aussi à travers la province dont à Hamilton, London, Sarnia et Windsor.

À Hamilton, l'Association canadienne-française de l'Ontario (ACFO) de la région de Hamilton compte environ 200 manifestants.

À#HamOnt plus de 200 personnes pour le rétablissement d'un @CSFontario indépendant et du financement de l'@universiteON! Bravo tout le monde! Venez nous rejoindre au bureau de @SkellyHamilton #onfr #NousSommesNousSerons pic.twitter.com/eUfUzVmUXm — ACFO Hamilton (@ACFO_Hamilton) December 1, 2018

Une centaine de résidents de Mississauga se sont aussi mobilisés, samedi, pour célébrer leur identité franco-ontarienne.

Les manifestations se sont terminées vers 15h.