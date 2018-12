Un texte de Marie-Pier Bouchard

Les producteurs de cannabis sont de grands consommateurs d’énergie pour le chauffage des serres, ce qui en fait un marché très intéressant pour Combustion Expert, selon la directrice du développement des affaires de la PME, Claudia Goulet.

Claudia Goulet croit que la légalisation du cannabis est une occasion d'affaires pour l'entreprise trifluvienne Combustion Expert. Photo : Radio-Canada

Mme Goulet mentionne que l’entreprise a été sollicitée et que des discussions sont en cours avec des producteurs de cannabis. Des projets ont également été déposés auprès de certains d’entre eux.

Ils ont des besoins énergétiques importants. C’est à nous à saisir ces opportunités-là et nous positionner auprès de ces producteurs-là. Claudia Goulet, directrice du développement des affaires pour Combustion Expert

L’entreprise est d’ailleurs en attente d’une réponse pour un premier contrat de quelques millions de dollars dans le domaine.

Le défi est colossal selon Claudia Goulet, alors que l’entreprise doit se faire connaître rapidement dans ce nouveau marché qui s’intéresse davantage aux systèmes de chauffage à la biomasse qu’à ceux au gaz naturel.

Dans cette ère de transition énergétique, pour nous, c’est intéressant de travailler [avec] des énergies renouvelables , affirme Claudia Goulet.

Un travailleur à l'oeuvre dans les locaux de l'entreprise trifluvienne Combustion Expert. Photo : Radio-Canada

L’entreprise s’est fixé des objectifs. Pour Combustion Expert, décrocher deux contrats avec des producteurs de cannabis au cours de la prochaine année et trois l’année suivante, « ce serait un rythme de croissance intéressant, considérant qu’on a d’autres clients à continuer à alimenter », dit Claudia Goulet.

Le potentiel économique du cannabis

Avec le temps, la demande pour la marijuana va augmenter, croit le professeur d’économie à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Frédéric Laurin. Il est convaincu que les occasions d’affaires seront très grandes pour plusieurs entreprises.

Le professeur compare la marijuana aux cigares et au vin, des produits dont plusieurs se sont méfiés pendant de nombreuses années, mais qui sont socialement acceptés aujourd’hui.

Au fur et à mesure, il va y avoir une espèce de légitimation sociale et les gens vont découvrir un autre aspect que celui de se droguer. L’idée du pusher au coin de la rue qui nous vend des choses de mauvaise qualité va changer. Frédéric Laurin, professeur d’économie à l'UQTR

Ainsi, Fédéric Laurent estime que des gens qui ne consomment pas du tout de marijuana pourraient commencer à consommer dans un contexte social et gastronomique, ce qui pourrait faire grimper la demande de façon considérable.

Pour le moment, on est encore dans la mentalité de la prohibition. Pour plusieurs, la marijuana, c’est quelque chose qui est mauvais et beaucoup de gens ne consomment pas par manque d’intérêt, parce qu’ils ne connaissent pas ça ou à cause de ce côté négatif , explique-t-il.

L’augmentation de la demande pourrait générer des occasions d’affaires pour un très grand nombre d’entreprises, soutient M. Laurin, et des compagnies comme Combustion Expert font bien, selon lui, de se lancer dans l’aventure le plus rapidement possible.

On dit toujours que les premiers sont toujours les gagnants parce qu’ils s’installent sur le marché et ils savent construire leur notoriété bien à l’avance. En anglais, on dit être le first mover, le premier arrivé a toujours un avantage , affirme-t-il.