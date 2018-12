Après plus de 10 ans de batailles juridiques et de réclamations, la Ville de Lévis et les représentants des résidents ont conclu une entente, vendredi soir.

Les citoyens réclamaient des compensations pour leurs résidences qui s'affaissaient en raison des terrains instables, rappelle la porte-parole du recours collectif, Catherine L’espérance.

« Le recours collectif a été accordé en 2010 », explique la citoyenne qui a perdu sa résidence en 2014 en raison du sol argileux et des infiltrations d’eau.

Satisfaits

Du côté de la Ville comme du côté des résidents, on qualifie cette entente de « satisfaisante ».

Le contenu de l’entente sera donc dévoilé publiquement au cours des prochaines semaines.

« Les textes finaux n’ont pas encore été rédigées », précise Mme L’espérance.

Cette entente était un souhait du maire de Lévis, Gilles Lehouillier.

Plus de détails à venir