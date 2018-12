Un texte de Roxanne Simard

Pascal Bérubé et Thomas Gaudreault sont allés à la rencontre de la population de Roberval samedi. Il s'agit du dernier droit pour les partis avant le scrutin du 10 décembre.

Il y a de plus en plus de gens qui y croient et sa campagne va très bien. Les gens de Roberval auront la chance d’envoyer non seulement le plus jeune député à l’Assemblée nationale, mais aussi celui qui aura fait preuve de courage, qui aura démontré son sentiment d’appartenance et sa grande connaissance des dossiers.

Sur le terrain, Pascal Bérubé remarque que la situation est bien différente du 1er octobre dernier. Il est convaincu que les gens de Roberval vont voter davantage pour le jeune Thomas Gaudreault et qu'il est la bonne personne pour les représenter.

Les gens choisissent d’abord une personne. Thomas, lui, n’a pas eu peur d’affronter le premier ministre et de revenir. Déjà, ça démontre un trait de caractère. Pascal Bérubé, chef par intérim du Parti québécois

Samedi après-midi, ils ont visité le salon Je m'ouvre à ta culture à Saint-Félicien avant d'aller à Dolbeau-Mistassini pour rencontrer les électeurs au Marché de Noël des artisans et aux Promenades du boulevard. Le chef parlementaire et son candidat péquiste prendront aussi part à un souper au restaurant Chez Noël.

Il s'agit de la deuxième visite de Pascal Bérubé dans Roberval depuis le déclenchement des élections partielles. Le chef par intérim prévoit d'ailleurs revenir le jour de l'élection.

Je retrouve en Thomas Gaudreault tout ce qu’il faut pour mener des batailles, accompagner les gens et surtout obtenir des gains pour les gens de chez nous. Il ne peut pas y avoir plus Jeannois que lui. Pascal Bérubé, chef par intérim du Parti québécois

Lundi dernier, Manon Massé était elle aussi à Roberval pour faire campagne auprès de son candidat, Marc-Antoine Cauchon.

Sept candidats s'affrontent dans Roberval. Les électeurs peuvent d'ailleurs voter par anticipation dimanche et lundi ainsi qu'au bureau du DGEQ samedi, mercredi et jeudi.