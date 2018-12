L'événement est une prestation nocturne synchronisant plus de 23 000 lumières sur une dizaine de chansons.

Les lampes illuminent la demeure de Yannick Lacroix et Caroline Dupré du 1er décembre au 6 janvier depuis 2011 et le spectacle attire au total entre 2500 et 3000 spectateurs, parfois en groupe.

Dans le décor, le couple a ajouté une nouveauté cette année, en réponse à la demande d'une citoyenne qui a perdu deux de ses enfants, explique Caroline Dupré. Le projet Dans nos cœurs commémorera la disparition d'enfants majeurs, par le biais d'ampoules qui s'illumineront pour de jeunes adultes décédés.

Dans nos cœurs, ça va être un hommage aux grands enfants décédés, parce qu'on va être toujours des enfants dans le cœur de nos parents. Cette année, on a un double cœur pour les anges Bruno et Mylène, on a ange Jeff-Ray et ange Catherine. Quatre cœurs pour les Dans nos cœurs pour les grands enfants.

Les responsables de Son et lumière versent les contributions volontaires des visiteurs à la Fondation hospitalière d'Amos, département de la pédiatrie et à trois organismes dédiés à la jeunesse.