L’organisme s’occupait depuis 2003 uniquement des litiges entourant les services de gaz naturel et d’électricité.

« Nous avons une expérience de 15 ans [...] et les problèmes de factures et de services à la clientèle sont les mêmes, explique Chris Hunt, le directeur général de l’UCA. Ce qui est unique de l’eau, c’est qu’il s’agit d’une infrastructure municipale et nous en sommes bien conscients ».

Les règles entourant les factures d’eau variant d’une ville à l’autre. M. Hunt affirme que ses équipes travaillent d’arrache-pied pour bien comprendre les différents règlements.

Selon Chris Hunt, l’avantage d’un médiateur est qu'il aide à mettre de côté l’émotion et ainsi aboutir à une solution logique et plus rapide pour les deux parties.

L'année dernière, dit-il, l'Office a reçu environ 200 plaintes concernant des factures d'eau alors que cela ne faisait pas partie de son mandat. Il estime que ce nombre va augmenter.

Cette nouvelle aide intervient après de nombreuses plaintes de factures d’eau hors de l'ordinaire dans la province.