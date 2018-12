L'artiste qui chante en inuktitut, en anglais et en français présentera des chansons tirées de son plus récent album, The Ballad of the Runaway Girl.

Comme 2019 a été déclarée par l’UNESCO l’année internationale des langues autochtones, ce sera notre clin d’œil aux langues autochtones que l’artiste représentera avec ses chants inuktituts , a souligné par communiqué la présidente de Musique du Bout du Monde, Sophie Bourdages.

Le spectacle aura lieu au Cap Bon-Ami, au parc national Forillon, le 11 août 2019 à 4 h 45 du matin.