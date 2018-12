Un texte de Dereck Doherty pour l’émission Les malins

Une élève de chacune de ces écoles secondaires a résumé son expérience par un seul mot : adaptation. Oui on a été chamboulés, mais on a réussi à s’adapter puis je crois que ma perception a changé depuis le début [de la cohabitation] , a confié Karlie Trempe, une élève de 5e secondaire de Mont-Bleu.

Malgré les craintes de débordement, l’expérience se sera passée dans le calme d’un côté. On avait vraiment peur, mais tout ce qu’on pensait de mal qui aurait pu arriver, bien, il n’y a rien qui s’est passé , a souligné Florence Couture, une élève de 3e secondaire à l’École secondaire de l’Île.

Tout le monde s’est bien entendu au final. Florence Couture

Bien qu’on parle de cohabitation, les élèves des deux écoles ne se sont pratiquement pas croisés pendant cette aventure, sauf exception. Je n’ai même pas vu [les élèves] de l’École secondaire de l’Île les deux premières semaines. La seule fois où j’ai vu de l’Île c'est quand je devais aller à l’administration pour récupérer un sac à dos , a indiqué Karlie Trempe.

Elle aurait souhaité qu’un rassemblement des élèves des deux écoles célèbre le fait que cette cohabitation se soit bien déroulée sur toute la ligne.

Retour à l'horaire régulier

Le retour à la normale ne se fera pas sans heurts. Certains avaient pris goût à cet horaire particulier. Honnêtement, en trois semaines, on était vraiment bien et confortables avec l’horaire , a confié Karlie, qui a avoué que se réveiller plus tard et de pouvoir passer du temps entre amies durant l’avant-midi va lui manquer.

Par ailleurs, le changement d’horaire a causé des pertes d’emplois chez certains élèves, mais la plupart de ceux-ci ont retrouvé leur emploi avec le retour à l’horaire régulier qu’amène le déménagement au centre Asticou, a expliqué Florence Couture. Pour ça c’est bien, parce qu’on va retrouver nos emplois et nos activités sportives vont revenir à la normale , a-t-elle dit.

Karlie, qui boucle son expérience au secondaire dans une sorte de chaos, soutient que son sens de l’organisation lui aura évité des problèmes au point de vue académique. Toutefois, quelqu’un qui est toujours habitué de se faire tenir par la main, c’est sûr que ça a été plus difficile pour ces personnes-là .