Un texte Louis Blouin, envoyé spécial à Buenos Aires

Pour ses rencontres en tête-à-tête, Justin Trudeau a décidé de rester en terrain ami : Theresa May, de la Grande-Bretagne, Emmanuel Macron, de la France, ou Christine Lagarde, du Fonds monétaire international.

Aucune discussion, même informelle, n’a eu lieu ou n’est prévue à l’ordre du jour du premier ministre avec le président russe, Vladimir Poutine, ou avec le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, surnommé MBS.

Avant le départ de Justin Trudeau vers Buenos Aires, Amnistie internationale Canada lui a demandé d’exprimer ses préoccupations directement à MBS sur les questions des droits de la personne, de l’affaire Khashoggi et du conflit au Yémen.

Même sans rencontre individuelle, une source affirme à Radio-Canada que le premier ministre a eu l'occasion d'exprimer ses positions derrière des portes closes.

Lors de son allocution à la première séance de travail des leaders, vendredi, M. Trudeau aurait réclamé un cessez-le-feu au Yémen pour permettre la création d'un corridor humanitaire afin d'aider les victimes du conflit. Il aurait aussi exprimé ses inquiétudes à propos de l'escalade des tensions au large de la Crimée et aurait demandé la libération des marins ukrainiens détenus par les Russes.

Le président Emmanuel Macron, lui, n’a pas hésité à s’adresser directement au prince héritier en marge du Sommet. « Je suis inquiet », a-t-il fait valoir à Mohammed ben Salmane dans un échange de quelques minutes capté sur vidéo. « Vous ne m’écoutez jamais », a-t-on pu l’entendre dire. Selon l’Élysée, le président français a livré un message ferme à son homologue saoudien et a réclamé que des experts internationaux soient associés à l’enquête sur l’affaire Khashoggi. M. Macron a aussi exprimé le besoin d’une solution politique au Yémen.

Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu avec le prince Mohammed ben Salmane d'Arabie saoudite au Sommet du G20 à Buenos Aires. Photo : Getty Images/BANDAR AL-JALOUD

La première ministre britannique, Theresa May, s’est aussi adressée à MBS pour lui demander que les responsables de la mort de Jamal Khashoggi rendent des comptes.

Samedi, la chancelière allemande, Angela Merkel, avait l’intention de rencontrer le président russe, qu’elle tient responsable de l’escalade de tensions avec l’Ukraine après l’incident au large de la Crimée.

Déclaration sur l'Ukraine

Le Canada a misé sur une autre façon de faire passer son message et a piloté, vendredi, une déclaration commune des pays du G7 concernant la situation en Ukraine.

« Nous lançons un appel urgent à la retenue, au respect du droit international et à la prévention de toute nouvelle escalade. Nous demandons à la Russie de libérer les équipages et navires détenus et de s’abstenir d’entraver les déplacements légaux dans le détroit de Kertch », pouvait-on lire dans le document.

En ce qui a trait à l’affaire Khashoggi, le Canada a annoncé, jeudi, des sanctions ciblées à l’endroit de 17 ressortissants saoudiens jugés responsables ou complices du meurtre du journaliste.