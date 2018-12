L'Université soutient avoir atteint un niveau historique d'utilisation de ses stationnements à l'automne 2018. Ce nouveau programme vise donc à enlever de la pression sur les stationnements qui débordent. L'établissement vise une diminution d'au moins 120 véhicules.

Avec le rabais, les employés payeront le titre de transport 16 dollars au lieu de 66 dollars.

Je suis ravie, j'attendais ça avec impatience. Je prends déjà l'autobus , souligne une employée.

Il faut rester à proximité parce que traverser la ville en autobus, arriver une heure plus tard, non. Je pense que ce n'est pas une bonne idée pour les gens qui restent loin , nuance cet autre employé rencontré à l'Université.

Le problème c'est la régularité des heures. En fin de journée, je termine à 17 h, mais souvent l'autobus passe à 16 h 50 et l'autre est à 17 h 40. C'est très complexe à ce moment-là , ajoute un troisième employé rencontré.

Étudiants

Sur les 5500 places de stationnement, 3500 sont utilisées par les étudiants et le reste, par les employés.

Même si les étudiants disposent d'une passe universelle, plusieurs utilisent quand même leur voiture parce que c'est moins contraignant. Pour certains, il y a des irritants à utiliser l'autobus, comme les transferts et les horaires fixes auxquels on doit s'adapter.

Louis-André Neault, directeur du marketing, de la qualité de services et des partenariats à la STS. Photo : Radio-Canada

On souhaite que ce programme-là suscite la participation du personnel de l'Université. On est conscient des améliorations à apporter à notre réseau. D'ailleurs, il y a un comité qui existe avec l'Université. Il y a des discussions avec la direction et les étudiants , explique le directeur du marketing, de la qualité de services et des partenariats à la Société de transport de Sherbrooke, Louis-André Neault

Le campus de Longueuil de l'Université de Sherbrooke offrira le même programme incitatif à compter du 1er février.