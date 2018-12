La ministre Guilbault a rencontré les autorités municipales et a tenu un point de presse en milieu d'après-midi, samedi.

Elle a confirmé qu'un lien satellite pourrait être en fonction dès samedi soir pour assurer les télécommunications entre l'archipel et le continent, dans l'éventualité où le seul câble de fibre optique toujours en fonction devait être endommagé.

D'ailleurs, s'il est maintenant confirmé que l'un de ces deux câbles sous-marins a été sectionné à 27 km au large des Îles, les autorités ignorent toujours pourquoi le second câble a cessé de fonctionner pendant de longues heures jeudi.

Une dizaine de travailleurs d'Hydro-Québec et cinq camions sont par ailleurs arrivés vendredi soir par bateau. Ces renforts doublent le nombre de camions avec nacelle dans l'archipel.

En tout, 23 équipes de monteurs de lignes s'activent en ce moment sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine.

L'électricité revient progressivement : quelque 750 clients d'Hydro-Québec manquent toujours de courant.

Au cours de la nuit, des employés de la société d'État ont notamment planté des poteaux. Hydro-Québec prévoit ainsi rétablir le courant chez plusieurs autres centaines de clients samedi avant-midi grâce à ce travail.