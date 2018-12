Une dizaine de travailleurs d'Hydro-Québec et cinq camions sont arrivés vendredi soir par bateau. Ces renforts doublent le nombre de camions avec nacelle dans l'archipel.

En tout, 23 équipes de monteurs de lignes s'activent en ce moment sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine.

Déjà, les efforts d'Hydro-Québec durant la nuit de vendredi à samedi ont permis à 200 clients de retrouver l'électricité. Ce travail porte à 1500 le nombre de clients rebranchés depuis vendredi matin.

Environ 1000 foyers sont toujours privés de courant.

Au cours de la nuit, des employés de la société d'État ont notamment planté des poteaux. Hydro-Québec prévoit ainsi rétablir le courant chez plusieurs autres centaines de clients samedi avant-midi grâce à ce travail.