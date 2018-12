L’organisme sans but lucratif et son partenaire, TriBro Studios de Toronto, souhaitent réaménager un ancien centre de recherche du gouvernement fédéral dans le secteur du chemin Hunt Club ouest et de l’avenue Woodroffe en un complexe de quatre studios, en plus d’y inclure des espaces de bureaux pour des entreprises d’animation.

Les choses peuvent avancer rapidement quand il y a de l’intérêt de la part de la Ville et que les autres acteurs impliqués sont sérieux dans leurs efforts , a soutenu Bruce Harvey, dirigeant du Bureau du cinéma d’Ottawa.

Le conseil d’administration de la Commission de capitale nationale (CCN) a accordé une exemption le 22 novembre dernier afin que ce lopin de terre puisse être consacré à la construction de ces studios. M. Harvey a indiqué que la construction pourrait commencer après le dégel du printemps.

Un projet « excitant »

Le conseil municipal d’Ottawa a entamé son processus d’approbation durant sa séance de mercredi dernier.

C’est l’un des projets les plus excitants auquel j’ai pris part depuis mon élection , a fait valoir le conseiller Keith Egli, dont le quartier de Knoxdale-Merivale sera l’hôte de ce centre névralgique de la production cinématographique d’Ottawa.

M. Egli a indiqué que ce centre allait contribuer à l’essor de l’industrie locale, contribuer à l’économie locale et créer des emplois.

La province de l’Ontario doit refuser quelque 260 millions de dollars en production annuellement, et nous voulons qu’une partie de cet argent vienne à Ottawa , a soutenu le conseiller Jean Cloutier, un membre du Bureau du cinéma d’Ottawa.

Manque de studios

M. Harvey a expliqué que l’Ontario rabroue certaines productions en raison d’un manque de studios – un problème que l'on retrouve partout sur la planète.

Alors, si Ottawa peut offrir ce dont les entreprises de production ont besoin pour développer une série dramatique, ces productions pourront être attirées vers la capitale canadienne, a soulevé M. Harvey.

La région d’Ottawa traite environ 100 millions de dollars en production cinématographique chaque année, mais il est possible de doubler ce montant, selon Bruce Harvey.

Bruce Harvey est le dirigeant du Bureau du cinéma d’Ottawa. Photo : Radio-Canada/Matthew Kupfer

Un campus pour favoriser le développement

Le site pourrait devenir une sorte de campus pour l’industrie, pour notamment inclure des équipes d’animateurs, par exemple.

M. Harvey a contacté des studios d’animation ainsi que des entreprises spécialisées dans la capture de mouvement afin d’évaluer leur intérêt de s’installer en ville.

Cela pourrait avoir comme résultat que des étudiants du programme d’animation du Collège Algonquin, situé tout près, aient des stages à cet endroit.

Avoir des scripteurs, animateurs et d’autres gens créatifs qui échangent dans un seul et même lieu pourrait mener à des opportunités nouvelles, a soutenu l’un des coordonnateurs du programme d’animation au Collège.