Toute la semaine, des policiers, des ambulanciers et des employés de la maison funéraire ont raconté leurs souvenirs du jour où le corps de Richard Oland a été trouvé, en juillet 2011.

Ces témoins ont été les premiers à interagir avec le corps ensanglanté de la victime. Leurs récits en disent beaucoup sur la façon dont la scène a été gérée dans les premiers instants de l'enquête.

Depuis le début du procès, les avocats de Dennis Oland ont tenté de montrer que les policiers ont bâclé leur travail.

Des éléments d'enquête compromis

Les policiers ne portaient pas d'équipements protecteurs comme des gants ou des couvre-bottes lorsqu'ils se sont approchés du corps. Ils ont également été nombreux à circuler sur la scène du crime, ce qui pourrait avoir contaminé des preuves potentielles.

Mark Smith, le policier qui était responsable de recueillir des traces d'ADN ou des empreintes, a exprimé sa frustration quant à la curiosité d'officiers hauts gradés de la police. Il a raconté que des policiers ont défilé devant le corps de la victime avant que l'équipe médico-légale n'ait terminé son enquête.

Le sergent Smith, qui a passé près de deux jours à la barre, a expliqué que leur présence pourrait avoir compromis des preuves.

Il a donné l'exemple d’une porte dans le bureau de la victime qui aurait été touché sans gant par des policiers.

Cette porte est importante, car elle mène à une allée derrière le bureau. La défense a argumenté que le meurtrier aurait pu utiliser cette route pour quitter l’endroit.

Des interrogatoires qui se sont fait attendre

En tout, une vingtaine de personnes se seraient rendues au bureau de Richard Oland dans les premières heures après la découverte du corps. En plus du flot continu de policiers, la scène a vu défiler des ambulanciers et des employés des pompes funèbres.

Ces personnes ont été les premières à toucher le corps de Richard Oland et à constater les blessures violentes. Ils ont également transporté le corps jusqu'à la morgue et procédé à l'embaumement.

Pourtant, la police a attendu des mois, voire des années, avant de les interroger dans le cadre de l'enquête.

Les ambulanciers ont attendu plus d’un an avant de faire une déposition officielle. Les employés de la maison funéraire eux, ont dû attendre près de deux ans et demi.

Lors de leur déposition officielle, les employés de la maison funéraire disaient ne plus se souvenir de certains détails qui auraient pu être cruciaux à l'enquête.

Le procès de Dennis Oland se poursuit pour les 16 prochaines semaines.

Avec les informations de Catherine Allard