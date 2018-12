Plusieurs figures du mouvement né de la colère contre la hausse du prix du carburant ont appelé à manifester ce 1er décembre dans toute la France pour obtenir des concessions de l'exécutif après des annonces jugées insatisfaisantes.

À Paris, le ministère de l'Intérieur a fermé l'avenue des Champs-Élysées à la circulation et n'autorise l'accès aux piétons qu'après un contrôle d'identité et une fouille des sacs, dans le but d'éviter la répétition des violences de samedi dernier.

Des incidents ont éclaté en matinée sur la place de l'Étoile, en amont des contrôles de sécurité où se trouvaient quelque 500 personnes. Des manifestants ont tenté de forcer un point de filtrage, selon la préfecture de police. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène, de grenades dispersantes et de canons à eau. Vingt-quatre personnes ont été interpellées.

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui s'est rendu sur les Champs-Élysées, a appelé à la « sérénité » pour que « celles et ceux qui veulent manifester puissent manifester, mais empêcher ceux qui sont venus pour casser comme ça a été le cas la semaine dernière ».

Les débordements de samedi dernier, journée marquée par environ150 interpellations, dont 62 à Paris, ont causé plus d'un million d'euros de dégâts dans la capitale, selon la Ville de Paris.

En France, en dehors de Paris, 360 rassemblements et 157 blocages étaient comptabilisés samedi matin par les autorités, selon des sources syndicales policières. La circulation était perturbée sur 17 autoroutes, a indiqué le groupe Vinci.

De 8000 à 10 000 policiers sont mobilisés pour faire face aux actions des « gilets jaunes » sur le territoire, dont 5000 à Paris, a déclaré le secrétaire général du syndicat Alternative police Denis Jacob.

Les commerces barricadés

Il a été demandé aux cafés parisiens de fermer les terrasses, a précisé de son côté l'Unsa Police. Certains commerces ont barricadé leurs vitrines et la Ville de Paris a reçu pour consigne de retirer tout ce qui pouvait servir à la mise en place de barricades.

Un périmètre d'exclusion interdisant rassemblements et manifestations a été instauré par le préfet de Police de Paris pour « garantir la protection des institutions », notamment autour de l'Assemblée nationale et de l'Élysée.

La Confédération générale du travail (CGT) a appelé en parallèle à manifester à l'occasion de la « marche des chômeurs » pour dénoncer la hausse de la précarité, réclamer une baisse des taxes et une augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), tout en souhaitant que les « gilets jaunes » se greffent au mouvement. Le cortège doit partir à 14 h de la place de la République.

La mobilisation fléchit depuis le 17 novembre, date de la première journée de manifestations lors de laquelle près de 300 000 personnes ont bloqué les routes. Elles étaient un peu plus de 100 000 le 24 novembre dont 8000 à Paris selon les autorités.

Mais, les rencontres entre le premier ministre et des représentants du mouvement vendredi n'ont pas été concluantes, laissant présager un regain de colère.

Seuls deux « gilets jaunes » sur les huit invités ont accepté de venir à Matignon. L'un d'entre eux a coupé court à l'entretien après le refus que cette discussion soit retransmise en direct à la télévision.