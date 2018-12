Des soldats sud-coréens ont escorté le déserteur après l'avoir repéré alors qu'il se déplaçait au sud de la ligne de démarcation militaire qui divise la Corée en deux, a précisé le chef d'état-major de la Corée du Sud dans un communiqué.

Les autorités sud-coréennes prévoient interroger le transfuge sur les détails de son évasion. Le chef d'état-major a déclaré n'avoir observé aucune activité inhabituelle des troupes nord-coréennes dans le secteur où la défection a eu lieu.

Les deux Corées s'efforcent présentement de mettre en œuvre un accord militaire conclu en septembre pour réduire les tensions à la frontière.

Les médias officiels du Nord n'ont pas rapporté la nouvelle, samedi. Pyongyang a fréquemment accusé Séoul d'enlèvement ou d'incitation à la défection. Environ 30 000 Nord-Coréens ont fui vers la Corée du Sud, transitant principalement par la Chine, depuis la fin de la guerre de Corée de 1950-1953.

En novembre dernier, un soldat nord-coréen a été grièvement blessé dans une zone sous contrôle conjoint après avoir fui vers le sud au milieu d'une rafale de balles tirées par ses anciens camarades.

Le soldat, Oh Chong Song, a survécu et a déclaré à un journal japonais le mois dernier qu'il avait bu après avoir eu des ennuis non précisés avec ses amis. Il a affirmé avoir poursuivi son chemin après avoir franchi un premier point de contrôle à bord d'une jeep militaire, craignant d'être exécuté.