« C'est une gang qui est jeune qui est ouverte à beaucoup de choses, c'est comme une petite famille », lance d'emblée Luc Racine quand on lui demande pourquoi il s'implique dans l'Opération Nez rouge de Québec depuis 11 ans. Le jeune homme de 33 ans a même gravi les échelons et est devenu responsable du comité technique.

Il n'est pas le seul de son âge à s'impliquer pour cette cause. La « gang » de Nez rouge a attiré 45 % de bénévoles âgés de 18 à 35 ans l'an passé. C'est 10 % de plus que le même groupe d'âge dans le portrait sur le bénévolat au Québec datant de la même année.

Portrait des bénévoles de Nez rouge en 2017. Photo : Radio-Canada

Les jeunes bénévoles rencontrés s'entendent pour dire que Nez rouge, c'est surtout une soirée festive entre amis, c'est justement ce qui rend l'expérience attrayante.

Le portrait des bénévoles selon leur âge est bien différent chez Nez rouge si on la compare aux autres organismes.

Portrait du bénévolat au Québec en 2017. Photo : Radio-Canada

« C'est une génération entière qui est née avec l'Opération Nez rouge dans la société, pour ces gens-là, c'est une tradition du Temps des fêtes depuis qu'ils sont nés », souligne le directeur des communications, David Latouche qui rappelle que Nez rouge fête cette année son 35e anniversaire.

L'âge moyen des bénévoles de l'Opération est de 38 ans.

Un premier raccompagnement

Photo de groupe avant le premier raccompagnement officiel. Photo : Radio-Canada/MARIE MAUDE PONTBRIAND

L'humoriste François Bellefeuille et le ministre des Transports François Bonnardel ont effectué l'un des premiers raccompagnements. « C'est la première fois que je suis bénévole, j'ai souvent appelé Nez rouge, mais moi j'étais celui de la banquette arrière », dit l'humoriste avant de monter à bord du véhicule.

Cette fois, celle qui est assise sur la banquette arrière c'est Sabrina Martin, une jeune femme qui a déjà été bénévole pour Nez rouge et qui n'a pas hésité à décrocher le téléphone pour demander les services de l'Opération. « En fait, je pense qu'en 2018, on ne prend plus notre voiture quand on a consommé, c'est tout. »