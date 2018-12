Au cours de la manifestation, la présidente des francophones de la Colombie-Britannique, Padminee Chundunsing, a vivement critiqué la décision du premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, d’abandonner le projet d’université francophone en Ontario et de placer le Commissaire aux services en français sous la tutelle de l’ombudsman de la province.

L’érosion des droits des francophones à laquelle on assiste aujourd’hui, ce retour en arrière, est particulièrement préoccupante. Padminee Chundunsing, présidente des francophones de la Colombie-Britannique

Le directeur du Bureau des affaires francophones et francophiles de l’université Simon Fraser, Gino Leblanc, s'est présenté comme le porte-voix des étudiants, des professeurs et du personnel de l’université britanno-colombienne pour dire que c’est inacceptable .

D'autres manifestants ont pris la parole au micro de Radio-Canada.

Une situation « qui nous ébranle »

« C’est vraiment important qu’on sorte puis qu’on protège, qu’on se batte pour nos droits » dit cette Franco-Colombienne. Photo : Radio-Canada

Mélanie Coté Chartrand dit que ce qui se passe en Ontario lui fait peur, mais elle ajoute : c’est vraiment important qu’on sorte puis qu’on protège, qu’on se batte pour nos droits [et] pour notre identité parce que c’est pour notre futur .

« Il est plus qu'un receveur des plaintes »

Pour Suzanne Huot, parler français est un choix de tous les jours. Photo : Radio-Canada

Suzanne Huot garde un souvenir ému de sa rencontre avec le Commissaire aux services en français de l'Ontario, François Boileau.

Il lui a raconté combien il était difficile pour les francophones de l'Ontario de conserver et défendre leurs droits en situation minoritaire. Il est là à notre défense au quotidien et j’aimerais qu’il reste à son poste , dit-elle.

Un « recul » pour les Canadiens

Jennifer Klinck aimerait que les francophones et francophiles se soutiennent mutuellement. Photo : Radio-Canada

Je suis anglophone , dit Jennifer Klinck, dans un français parfait, mais pour moi c’est important la dualité linguistique au Canada et de se montrer solidaire avec les Franco-Ontariens. C’est quelque chose qui nous affecte à travers le pays. Les reculs comme celui-ci peuvent être le début de reculs à travers le Canada .

Les cousins de l'Ontario

Le président de la Société historique francophone de la Colombie-Britannique, Maurice Guibord, déplore la situation qui prévaut en Ontario. Photo : Radio-Canada

Pour Maurice Guibord, le président de la Société historique francophone de la Colombie-Britannique, ce qui se passe en Ontario est épouvantable .

Il pense que la communauté francophone de la Colombie-Britannique est également active et elle se sent préoccupée dès que la Francophonie minoritaire est touchée. Nous connaissons ça, donc c’est tout naturel d’appuyer nos cousins et cousines en Ontario.

La plus grande communauté francophone hors Québec

Le directeur général de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, Robert Rothon, a envoyé une lettre au premier ministre ontarien, Doug Ford. Photo : Radio-Canada

Robert Rothon est coauteur d'une lettre ouverte adressée au premier ministre de l'Ontario. Il rappelle que les Franco-Ontariens, qui sont un demi-million, représentent la plus grande communauté francophone hors Québec. Dans la lettre , explique-t-il, nous faisons appel au premier ministre Ford pour qu’il joue son rôle de premier ministre de la plus grande province canadienne qui donne le ton dans certains dossiers et nous aimerions qu’il donne un ton positif dans celui de la francophonie.

En plus de la Maison de la francophonie de Vancouver, cinq écoles du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique ont hissé le drapeau vert et blanc à Surrey, Vancouver, Port-Coquitlam, Victoria et Comox.

Cinq écoles de la Colombie-Britannique ont manifesté leur solidarité envers les Franco-Ontariens. Photo : Radio-Canada

Avec les informations de Michaële Perron-Langlais.