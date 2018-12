En plus des quelque 40 producteurs, marchands et artisans qui seront présents chaque week-end jusqu'au 23 décembre prochain, de nombreuses activités familiales seront tenues comme des prestations musicales, une heure consacrée au conte et la présence du père Noël, ont spécifié les organisateurs dans un communiqué.

En disposant d’une scène autour d’une grande place centrale pour l’heure du conte et les spectacles de musique, on propose ainsi une nouvelle ambiance axée davantage sur l’atmosphère proposée par les différentes animations , a expliqué Sylvie-Luce Bergeron, présidente de l’organisation qui chapeaute la plupart des grands événements hivernaux à Sherbrooke.

Des tours en carriole tirée par des chevaux auront également lieu les dimanches.