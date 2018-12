Une trentaine de cas ont été répertoriés dans la région et une personne en est morte.

La direction de la santé publique tente toujours d’identifier l’origine de ce nombre élevé de cas d’infections causées par la bactérie appelée légionelle, qui se propage habituellement dans l’eau tiède.

La bactérie Legionella pneumophilia se trouve naturellement dans l'environnement. Elle prolifère dans les eaux tièdes et les endroits tempérés et humides. Elle se retrouve fréquemment dans les lacs, les rivières et les ruisseaux.