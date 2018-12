Un texte de Mario De Ciccio

Auparavant, seuls les organismes francophones, comme l'Association franco-culturelle de Yellowknife ou de Hay River, et leurs représentants pouvaient être membres de la FFT ou siéger sur son conseil d’administration.

La nouvelle forme d’adhésion avait été adoptée lors de l’assemblée générale annuelle de la fédération d'octobre 2017. Il aura fallu plus d’un an pour que la fédération mette en place ces nouveaux statuts et règlements, à un peu plus d’une semaine de la prochaine assemblée générale annuelle.

N’importe quel résident francophone ou francophile des Territoires du Nord-Ouest qui souscrit à la mission de la FFT peut à présent faire demande d’adhésion auprès de la fédération, sans frais de cotisation.

Selon les nouveaux statuts et règlements, il en revient ensuite à la présidence de la fédération d’approuver la demande.

Les changements avaient entre autres été adoptés pour permettre une meilleure représentation des francophones dans les communautés qui ne sont pas ou ne sont plus représentés par une association régionale, comme à Inuvik et à Fort Smith.

« On voulait pouvoir leur offrir la possibilité d'émettre leurs opinions, de voter pour élire leurs membres ou pour l’adoption de statuts et règlement, bref, pour être entendu, » explique la présidente de la FFT, Catherine Barlow.

La présidente de la Fédération franco-ténoise, Catherine Barlow. Photo : Radio-Canada/Mario De Ciccio

La présidente admet que certains francophones peignent la FFT comme étant une « clique qui évalue leurs amis entre eux ». Bien qu’elle n’est pas de cet avis, elle espère que cette nouvelle ouverture fera dissiper cette opinion.

« C’est quelque chose qui n’est pas positif et qui n'amène pas les gens à avoir envie de venir aux réunions et de partager leurs opinions, dit la présidente. Donc en ouvrant cette nouvelle forme d’adhésion là on croit que les gens vont se sentir beaucoup plus parties prenantes de leur propre communauté. »

En ouvrant l’adhésion, la FFT espère selon sa présidente attirer au moins une quarantaine de membres à Yellowknife et une vingtaine dans les différentes communautés.

C’est une question d’appartenance aussi, de sentir que tu es là et respecté, que tu aies quelque chose à dire ou pas. C’est que tu existes en tant que Franco-Ténois. Catherine Barlow, présidente de la FFT

L’assemblée générale annuelle

L’assemblée générale annuelle aura lieu le samedi 8 décembre. Selon la FFT, seuls les nouveaux membres qui en auront fait la demande avant le vendredi décembre à midi pourront y participer.

Les membres de la FFT devront notamment y élire une nouvelle présidente, puisque Catherine Barlow a décidé de ne pas renouveler son mandat. Elle compte cependant se présenter comme administratrice.

« Il y a de belles choses qui sont en cours, comme la restructuration physique des lieux qui m’ont beaucoup interpellé, mais en termes de temps et d’énergie, je ne peux pas me permettre de continuer avec mon travail », s’explique Catherine Barlow.

La présidente dit notamment être fière du travail d’arrière-scène qui a été fait dans la structure de la fédération et de la transition qu’elle a dû orchestrer pour permettre l'arrivée de la nouvelle directrice générale, Linda Bussey.