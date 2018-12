Il était déjà interdit d’utiliser les réseaux publics des succursales Starbucks pour consulter « des contenus choquants », a précisé un représentant du groupe à NBC News, mais jusqu’à maintenant, rien n’empêchait les internautes de le faire.

Le groupe américain dit avoir mis au point au dispositif qui permet de filtrer les contenus pornographiques. Celui-ci doit être mis en fonction dès les premiers jours de l’année 2019, aux États-Unis, a indiqué Starbucks dans un courriel envoyé au média en ligne Business Insider. Starbucks dit espérer que ce dispositif ne bloquera pas par accident des sites inoffensifs.

Des citoyens demandent depuis des années aux chaînes de restauration de bloquer les sites web présentant des contenus jugés inappropriés. L'organisation américaine Enough Is Enough, qui a pour objectif de « rendre l’Internet plus sécuritaire pour les enfants et les familles », a recueilli des dizaines de milliers de signatures pour une pétition à cet effet.

L'organisation s’est réjouie de la décision de Starbucks, a rapporté NBC News. Elle affirme toutefois que la compagnie s'est traîné les pieds, alors qu’elle se penchait sur cette question depuis 2016.