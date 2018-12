Yvon Carignan souhaitait réintégrer son poste à la direction générale en plus d'obtenir une compensation totalisant 790 000 $, dont deux ans de salaire, pour atteinte à la réputation, troubles et inconvénients et aliénation du symbole d'excellence de la Maison.

Le juge a toutefois rejeté toutes ces réclamations, soulignant à plusieurs reprises le manque de preuve.

Dans un communiqué, le centre de thérapie pour dépendances se dit satisfait de la décision de la Cour. Le conseil d'administration ainsi que l'ensemble du personnel de la Maison Carignan sommes heureux de pouvoir mettre cet épisode derrière nous , peut-on lire.

Yvon Carignan a dirigé le centre pendant une vingtaine d’années. Il a été congédié il y a quatre ans après qu’une enquête administrative ait dévoilé des irrégularités financières à la Maison Carignan.