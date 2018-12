Un texte de Brigitte Dubé



Plusieurs résidents des Îles rapportent d’importants dommages aux berges dans certains secteurs, à la suite des récentes tempêtes.

M. Bourgeois a noté un recul considérable du terrain dans certains secteurs qui ont perdu une dizaine de mètres (une trentaine de pieds), parfois plus. Selon lui, des dunes de sable de 4,5 mètres (15 pieds) de hauteur ont complètement disparu jeudi.

Une image qui en dit long sur les dommages causés par la plus récente tempête. Photo : courtoisie Marie-Ève Giroux