Un texte de Jean-Philippe Martin

Dans six mois, les aventuriers s’élanceront dans une ascension qui les mènera à plus de 6000 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Selon plusieurs experts, le Mont Denali (anciennement le mont McKinley) se classe parmi les 10 montagnes les plus difficiles à grimper sur la planète.

« Parmi les sept sommets (les montagnes les plus élevées de chacun des continents), le mont Denali est celui qui enregistre le plus faible taux de réussite, à 50% », souligne le résident de Québec âgé de 28 ans.

Météo extrême

La météo est le pire ennemi des conquérants du Denali. Formation de crevasses sur un glacier instable, risques d’avalanche et des vents destructeurs: les visiteurs doivent cheminer dans un environnement plutôt hostile.

« À l’approche du sommet, il se peut que les vents soufflent à des vitesses de 180 à 200 km/h. Il faut alors se couper des blocs de glace pour se bâtir un mur de protection et demeurer à l’intérieur de nos tentes. »

Quand ça fait trois jours que tu es coincé dans ta tente et que doit puiser dans tes réserves de nourriture, c’est là que ça se complique. Léandre Gagné Lemieux, aventurier

Sans porteur

Contrairement à bien des sommets dans le monde, l’ascension du mont Denali doit se faire sans l’aide de porteurs ou sherpa.

Le grimpeur doit transporter lui-même tout le matériel et les vivres nécessaires, le tout divisé en deux sacs de 100 litres, un sur le dos et l’autre dans un traîneau.

« Tirer un traîneau, ç'a l’air facile comme ça, mais ça ne l’est pas tant que ça, souligne le kinésiologue de 28 ans. Avec la bouffe pour 18 jours, ça fait quand même 50 kilos. »

Dans tous les défis que je fais, il y a au moins un moment où je me dis: “Pourquoi je me suis embarqué là-dedans.” Mais, une fois que c’est fait, je peux me dire que j’ai été capable de passer au travers. Léandre Gagné Lemieux, aventurier

L’enseignant au département d’éducation physique de l’Université Laval se dit toutefois bien préparé pour le défi qui l’attend.

Il compte sur l’expérience acquise lors d’une traversée des Alpes en 9 jours (8000 mètres de dénivelé positif) et de l’ascension les volcans Cotopaxi (5897m) et Chimborazo (6 263m) en Équateur.

L’aventure avant le sommet

Bien des aventuriers sont prêts à prendre de grands risques et sont prêts à tout pour atteindre le sommet, même quand les conditions se font menaçantes.

Léandre Gagné Lemieux lors d'une expédition dans le Grand Canyon en 2015. Photo : Courtoisie

Léandre Gagné Lemieux n’est pas de ceux-là. Pour lui, l’aventure prime sur le résultat. À preuve, lors de l’expédition vers le sommet du volcan Chimborazo, ses amis et lui ont rebroussé chemin à 300 mètres du sommet en raison des risques d’avalanche.

« L’atteinte du sommet pour moi, c’est n’est pas ce qui est important. C’est plus le fait de repousser ses limites qui me motive et d’aller passer 18 jours dans le froid et de voir comment on peut survivre dans un endroit où l’humain n’est pas supposé être. »