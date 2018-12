Le regroupement considère que les différents paliers de l'Église ont été complices du calvaire que ses membres racontent avoir vécu.

Pour la centaine d’enfants qui affirment avoir été abusés par le prêtre entre 1962 et 2002, la responsabilité de l'Église ne fait aucun doute.

On approche la centaine, mais pour nous les chiffres ne sont tellement pas importants. La lutte va au-delà du chiffre. On sait qu'il y en a beaucoup plus que ça. Suzanne Tremblay, porte-parole de l'Association des jeunes victimes de l'Église

Le recours collectif intenté contre le Diocèse de Chicoutimi pourrait s'étendre aux neuf fabriques représentant les anciennes paroisses où l'abbé Harvey a oeuvré, de même que leur assureur et l'Évêque de Chicoutimi.

La requête sera entendue le 6 décembre au palais de justice de Chicoutimi.

Les présumées victimes débordent des frontières du Saguenay-Lac-Saint-Jean et même du Québec.

Il s'agirait du plus gros cas de pédophilie commise par un seul homme d'église selon Carlo Tarini du comité des victimes de prêtres.

Avec 97 victimes connues, le père Harvey est le recordman des agressions individuelles sur des enfants, du moins pour un prêtre pédophile, et c'est un triste record , déplore le directeur et fondateur du Comité des victimes de prêtres, Carlo Tarini.

La porte-parole de l’Association des jeunes victimes de l’Église, Suzanne Tremblay, aimerait d’ailleurs obtenir des excuses du Pape François pour les actes qui sont reprochés par les victimes présumées et reconnues.