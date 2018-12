Depuis l’automne dernier, la Municipalité offre un remboursement de 90 % des coûts d’achat de terrains résidentiels et des rabais d’impôt foncier aux acheteurs, à condition qu’ils s’engagent à construire une maison au cours des deux prochaines années.

Nous avons reçu plus de mille demandes après que notre offre de terrains à 500 $ eut fait la manchette au Canada et partout dans le monde, et nous continuons de recevoir de trois à cinq demandes par semaine , affirme l’administrateur en chef de Smooth Rock Falls, Luc Denault.

Un agent immobilier de Toronto voulait acheter près de 20 terrains de la municipalité, mais la transaction ne s’est pas concrétisée. Les terrains ont récemment été remis en vente.

Toutefois, 43 propriétés résidentielles et six propriétés commerciales ont changé de propriétaire, totalisant des ventes de 3,5 millions de dollars.

De jeunes familles ou des gens à la retraite ont découvert que le prix moyen des maisons était abordable. Ils ont acheté des maisons et ont fait de Smooth Rock Falls leur nouveau chez eux. Luc Denault, administrateur en chef de Smooth Rock Falls

L'administrateur en chef de Smooth Rock Falls, Luc Denault, sur un terrain résidentiel à vendre, tout près du club de golf de la communauté. Photo : Radio-Canada/Francis Bouchard

De nouveaux résidents sont venus de Toronto, de la Colombie-Britannique et du Sud-Ouest de l’Ontario. Même des gens qui ont déjà vécu à Smooth Rock Falls sont revenus.

De nouvelles entreprises commencent aussi à ouvrir leurs portes. Les nouveaux résidents participent aux activités de la communauté.

Smooth Rock Falls poursuit ses efforts. La Municipalité a acheté une ancienne propriété de Tembec pour créer un parc industriel comprenant 12 terrains.

Un comité pour les aînés cherche à obtenir du financement provincial pour construire des logements abordables pour les personnes âgées.

Smooth Rock Falls compte présentement plus de 1300 résidents. La Municipalité avait lancé cette campagne dans le but de ralentir le déclin de la population à la suite de la fermeture, en 2006, de l'usine de pâtes et papiers, qui était le principal employeur de la ville.