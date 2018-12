Quel effet cela vous a-t-il fait de recevoir un tel prix?

On dit que c’est pour mon implication dans la francophonie au cours des années, surtout en éducation et pour les autres activités que j’ai faites dans ma vie.

Il y a beaucoup de gens qui le méritent autant que moi. Je ne me fais pas d’illusions.

La cérémonie m’a surtout donné l’occasion de parler auprès des 200 Québécois présents à la cérémonie et de leur rappeler que des francophones vivent dans l’ouest et font des choses.

C’est la plus grosse valeur de ce prix. Ça m’a donné la chance de sensibiliser ces personnes à la fragilité de notre communauté et à quel point on a besoin de leur appui.

Est-ce que cela veut dire qu’il faut parler de la francophonie dès qu’on en a l’occasion?

J’en suis convaincu. On ne fera jamais assez de sensibilisation.

Recevoir l’Ordre des francophones d’Amérique, ça m’a donné une occasion parfaite de pouvoir parler devant la ministre de la Culture du Québec et beaucoup de membres de l’élite, dont des ambassadeurs d’autres pays.

L'ordre des francophones d'Amérique récompense des services exceptionnels pour une collectivité de langue française et pour l'ensemble de la francophonie nord-américaine. Photo : Stephane Audet

Vous avez connu toute l’évolution de l’enseignement en français au Manitoba. Vous avez notamment vécu l’interdiction de l’apprentissage du français dans votre enfance. Qu’est-ce qui a motivé votre engagement pour la francophonie?

J’aurais pu être une des personnes assimilées au Manitoba. Quand j’étais plus jeune, je ne parlais qu’anglais.

Mon épouse et moi, on se parlait en anglais entre nous. Lors de l’arrivée de notre fille Danielle, on a dû prendre une décision. Intuitivement, on savait qu’il fallait qu’on lui parle français.

Il n’y avait presque pas de service en français au Manitoba. On commençait à avoir des classes « françaises » dans les écoles anglaises.

J’ai conclu que, si je voulais que mes enfants aient des services en français, il fallait que je me batte avec d’autres pour aller les chercher.

Est-ce que les défis ont changé avec le temps?

C’est le même défi qu'auparavant, parce qu’on est entouré par la langue anglaise. Mais c’est moins fort.

À l’époque, on n’avait aucun service en français. On a été à l’école en anglais, mais on a gardé notre français.

Certains l’ont perdu parce qu’ils ont fait le choix de ne pas le garder.

Mais, pour mes enfants, quand ils ont voulu mettre leurs enfants à l’école, ils ont eu le choix de quatre ou cinq écoles francophones.

Un des dangers, c’est quand on tient trop ça pour acquis. On arrête de faire des efforts et on peut avoir des surprises.

Vous avez été à l’origine et avez travaillé pour beaucoup d’organismes francophones au Manitoba. Pensez-vous qu’il est nécessaire que chacun se mobilise pour ces services?

Il y a eu beaucoup de gens comme moi. On n’avait pas le choix. Les gouvernements n’étaient absolument pas généreux.

À l’époque, c’était vraiment des batailles. Il fallait être agressif, sinon rien ne se passait. Envoyer des lettres, ça ne suffisait pas.

Aujourd’hui, les jeunes n’ont pas besoin de faire ça parce qu’il y a des institutions. On a une division scolaire franco-manitobaine avec des écoles dans presque tous les villages où sont les francophones. Ça, c’est énorme.

Mes petits-enfants me corrigent quand je parle en français.

Comment accueillez-vous les actions fédérales telles que le retour du programme de contestation judiciaire?

Ça va faciliter les choses pour tenir les gouvernements en ligne. Nos affaires sont tellement fragiles. Dès qu’on recule d’un pas, tout est fragilisé.

Ce fond nous permet d’être sur un pied d’égalité avec les gouvernements.

La solidarité de tous les francophones fait beaucoup parler d’elle ces derniers temps. Qu’est-ce que cela apporte pour vous?

Les dernières affaires avec Denise Bombardier et Doug Ford ont permis de beaucoup sensibiliser les Québécois.

Avec ce qui se passe en Ontario, je trouve très intéressant de voir que même les anglophones défendent la minorité francophone. C’est nouveau, on ne voyait pas ça avant.

Lorsque même les médias anglophones commencent à défendre les Franco-Ontariens, c’est important.

Qu’est-ce qui a provoqué ce changement, selon vous?

On a fait du chemin. Les anglophones finissent par trouver que la francophonie contribue au développement ici au Manitoba.

Il y a aussi les écoles d’immersion qui se sont beaucoup développées. Il y a quatre fois plus d’anglophones qui apprennent le français dans les écoles d’immersion qu’il n’y a de francophones qui apprennent le français dans les écoles françaises.

La génération qui va nous défendre, c’est une génération qui a connu l’immersion et la langue française.

Il y a beaucoup de membres de l’élite anglophone dans les provinces qui ont appris le français. Ces gens-là sont beaucoup plus sensibles au fait français que les anglophones dans le temps.