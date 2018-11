L’enquête préliminaire montre qu’il est fort probable que cette activité de fracturation hydraulique soit à l’origine du séisme.

Le sismologue Hohn Kao précise qu’il faut attendre une enquête plus poussée avant d’affirmer que l’activité d’extraction est à 100 % la cause de la secousse, mais il y a une forte corrélation entre les deux événements, ce que confirme Alison Bird, une sismologue à Ressources naturelles Canada.

Nous sommes à 90 % certains qu'il y a un lien entre la fracturation hydraulique et le séisme. Alison Bird, sismologue des tremblements de terre à Ressources naturelles Canada

L’enquête est menée conjointement par la Commission géologique du Canada et la Commission des hydrocarbures de la Colombie-Britannique.

Le séisme s'est produit à 5 km de profondeur, à 16 km de Fort St. John jeudi soir. Photo : Radio-Canada

Le séisme a frappé la région de Fort St. John jeudi, vers 17 h. Séismes Canada situe l’épicentre à 5 km de profondeur, ce qui, selon Hohn Kao, est faible et expliquerait pourquoi il a été ressenti aussi largement.

Des habitants ont témoigné auprès des organismes géologiques de bruits de vaisselle qui s’entrechoquaient, d’étagères qui balançaient et d’un vrombissement de marteau piqueur. La secousse a aussi été ressentie à Taylor, Chetwynd et Dawson Creek.

La U.S. Geological Survey situe le tremblement de terre à 10 km de profondeur et à 22 km à l'est de Fort St. John, avec une magnitude de 4,2. Une réplique a été relevée une heure plus tard.

Le lien entre fracturation hydraulique et séismes a déjà été établi par le passé, notamment lors d’un tremblement de terre qui a frappé au nord de Fort St. John en 2015.