La haute direction de l'entreprise présentait ses priorités aujourd'hui devant 125 membres de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord.

L’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) a été signé aujourd’hui. Il remplace l’Accord de libre-échange Nord-Américain (ALENA).

Les États-Unis n'ont toutefois pas retiré les droits compensatoires de 10 % imposés sur l'aluminium canadien.

Le premier ministre Justin Trudeau affirme qu’il continue de négocier avec les États-Unis pour le retrait des tarifs sur l'aluminium et l'acier.

Une plainte avait aussi été logée devant l'Organisation mondiale du commerce.

Le directeur exécutif des opérations Atlantique chez Rio Tinto estime que ces droits compensatoires n’ont pas lieu d’être.

Il n'y a pas de raison d'y avoir ni quota ni tarif, c'est un libre échange. L’ACEUM a été signé, l'aluminium devrait circuler de façon librement à travers les frontières. 85 % de nos clients sont aux États-Unis , souligne Gervais Jacques.

La présentation des priorités de Rio Tinto devant la Chambre de commerce a aussi permis d’apprendre que les grands employeurs se concertent pour faire face aux défis de la pénurie de main-d’oeuvre au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Rio Tinto, Produits forestiers Résolu, la mine Niobec et Elkem Métal ont des échanges sur la disponibilité des sous-traitants qui entretiennent les équipements lors des arrêts planifiés.