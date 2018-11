Selon la porte-parole de Telus, Jacinthe Beaulieu, des accumulations importantes de neige et du verglas ont exercé une pression considérable sur le réseau cette semaine.

Jusqu'à une centaine de clients ont été touchés et quelques dizaines d’entre eux seraient encore privés de services de télécommunication, selon madame Beaulieu.

Plus de 25 techniciens sont sur place pour remettre le réseau sur pied. Leur travail se poursuivra au courant de la fin de semaine et, selon Telus, le service devrait être rétabli au plus tard dimanche.