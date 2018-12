Un texte de Boualem Hadjouti

Le 7e marché de Noël d'Amos se tient samedi au Vieux-Palais. Les visiteurs pourront s'acheter des produits d'artistes et d'artisans de la région.

Faute d'espace, l'édifice ne peut recevoir que 45 exposants.

Les organisateurs souhaitent encourager l'achat local et c'est pour cette raison que les exposants sont choisis par un jury, explique la coordonnatrice Danaë Ouellet.

On a toujours plus d'artisans qui veulent participer qu'on a d'espace. Depuis plusieurs années, c'est un jury qui va faire la sélection, puis il y a des gens malheureusement qu'on ne peut accepter, faute d'espace. Danaë Ouellet

Il y a la qualité, l'originalité, la mise en valeur des matériaux qui sont utilisés, et le jury se garde une petite partie sur leur impression personnelle. Quand on parle d'originalité, on s'assure que ce soit des créations originales, dit-elle. Je donne souvent un exemple : en général ce que vous allez retrouver ce ne sont pas des créations avec des dessins de Mickey Mouse dessus, puisque le dessin n'appartient pas à l'artisan. S'il y a des dessins ou des créations c'est vraiment des créations 100 % de l'artiste.

Marché Noël de Malartic (Archives) Photo : Gracieuseté, Tommy Auger-Cadieux

C'est également samedi que se tient le 3e marché de Noël extérieur de Malartic au Marché public Trem-Nor.

Une vingtaine d'exposants ont confirmé leur présence à l'événement qui accueille en moyenne 1000 visiteurs.

Comme nouveautés cette année, on a installé une mini ferme et organisé un spectacle de musique traditionnelle avec le groupe Racine Carrée de Val-d'Or.

Ça permet aux artisans du secteur et de la région de faire la promotion de leurs produits, faire déguster les produits régionaux et ça permet aux gens de se rencontrer et de socialiser, de faire sortir les gens de chez eux aussi , explique Tommy Auger-Cadieux, du comité organisateur du Marché de Noël de Malartic.

À Val-d'Or se tient également le marché de Noël Autochtone cette fin de semaine avec la participation d'une quinzaine d'exposants à la Place Agico Eagle.

Au Témiscamingue, le marché de Noël de Nédélec se tiendra au Centre des loisirs de la municipalité.