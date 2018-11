Un texte de Jean-Philippe Nadeau

Dans les documents, la province avance que la loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est anticonstitutionnelle, parce que le fédéral n'a pas l'entière compétence sur de nombreuses activités industrielles réglementées de l'Ontario, comme l'exploitation des ressources naturelles, la gestion des forêts ou la production d'électricité.

Les conservateurs allèguent que les provinces ont le pouvoir de contrôler elles-mêmes les émissions polluantes sur leur territoire et qu'il n'y a pas lieu de préférer la formule du gouvernement fédéral pour lutter contre la pollution.

Ils reprochent au gouvernement fédéral d'imposer de façon unilatérale son approche concernant la lutte contre le changement climatique. Ils expliquent que « la lutte contre le changement climatique, bien qu'elle représente un important enjeu de société, ne peut être une raison valable pour transférer la compétence provinciale sur les émissions polluantes au gouvernement fédéral. »

Le gouvernement Ford a remplacé le marché du carbone des libéraux par sa propre initiative qu’il a intitulée Préserver et protéger notre environnement pour les générations futures : Un plan environnemental conçu en Ontario. Il doit maintenant tenir des consultations publiques sur son nouveau plan environnemental avant de le finaliser.