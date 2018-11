Un texte de Martin Toulgoat

L'objectif de cette consultation était d'établir les grandes lignes d'un nouveau règlement sur les animaux domestiques.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté Photo : Radio-Canada

On ne se le cachera pas, toutes les villes qui ont fait des démarches au niveau de leur cadre réglementaire sur les animaux domestiques, partout, la population est divisée. Nous, ce qu'on va prendre, c'est ce qui va faire le plus consensus. Daniel Côté, maire de Gaspé

Ce qui fait consensus, à la suite de l’analyse de ce sondage, c'est l’installation de micropuces sur les animaux pour les identifier et la stérilisation des chats.

Un chat abandonné à Gaspé Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat

L'Association des vétérinaires du Québec évalue que l'accouplement de deux chats peut mener à la prolifération de 20 000 chatons en quatre ans.

Marie-Renée Lavoie est copropriétaire d'un salon de toilettage à Gaspé. Elle fait pression depuis cinq ans sur la ville pour rendre la stérilisation obligatoire.

Marie-Renée Lavoie, copropriétaire d'un salon de toilettage à Gaspé, milite depuis cinq ans pour la stérilisation des chats. Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat

Nous on est prêts à le faire, mais il ne faudrait pas que la Ville s'en lave les mains et se déresponsabilise. Il va falloir que la Ville nous aide à soutenir ces règlements-là, à les appliquer et à nous fournir de l'aide. Marie-Renée Lavoie, copropriétaire, À chacun sa bête

Le maire de Gaspé explique que la première étape sera de créer un organisme qui veillera à l'application du nouveau règlement sur les animaux domestiques pour remplacer celui qui est en vigueur depuis une vingtaine d'années.

C'est ce qui fait défaut avec la réglementation actuelle. Parce qu'on en a une réglementation qui est un peu désuète, disons-le, mais qui n'était pas mise en application, faute de moyens et de ressources humaines , conclut le maire de Gaspé.

Le site Berceau du Canada, à Gaspé, fait partie des endroits où les chiens sont interdits actuellement. Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat

Une majorité de répondants croient par ailleurs que la Ville doit offrir davantage d'endroits où il est possible de promener son chien. Même en laisse, les chiens sont actuellement interdits à la plage municipale et sur la piste cyclable. La Ville s'engage aussi à créer deux parcs à chiens à Gaspé et à Rivière-au-Renard.