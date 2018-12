Un texte d'Émilie Rivard

Produite par le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, l'exposition est maintenant en tournée au Québec. Sherbrooke est son premier arrêt.

En tout, une soixantaine d'oeuvres : des dessins, des toiles et des photographies retracent l'évolution de l'artiste. C'est rare de voir des expositions de Borduas qui présentent des oeuvres de toutes les périodes , lance d'entrée de jeu l'historienne de l'art et commissaire de l'exposition, Anne Beauchemin.

C'est une vue d'ensemble assez complète, avec des oeuvres importantes et marquantes dans son parcours et aussi inédites. Anne Beauchemin, historienne de l'art et commissaire de l'exposition La révolution Borduas : espaces et liberté

La visite vaut plus que le détour, notamment parce que l'on peut apprécier une série de photographies qui n'a été présentée au public qu'une seule fois. Aussi parce que l'oeuvre Les facettes éclatantes, achetée dans les années 50 dans l'atelier de l'artiste, n'avait jamais été exposée auparavant.

Deux portraits de Borduas, photographié à Paris, trouvent également leur place sur les murs du MBAS. Une des rares fois où l'on peut voir l'homme souriant.

Sortir du cadre

Borduas débute sa carrière en suivant les règles enseignées, mais son désir de briser les conventions l'amène vers d'autres voies, dont celle de l'abstraction. D'abord avec des couleurs plus sombres, puis en jouant avec le blanc, vers la fin de sa carrière.

Borduas a eu une vie assez difficile. Sa vie parisienne a été difficile, il était très isolé. Ces derniers tableaux, avec le blanc qui apparaît, c'est plutôt la compréhension qu'il avait de la vie qui se résume à des choses essentielles. C'était la lumière, l'espace, la matière. C'est ça qui explique la transformation de sa peinture dans les dernières années , explique Mme Beauchemin.

Oeuvres de Paul-Émile Borduas dans le cadre de l'exposition « La révolution Borduas : espaces et liberté », présentée au Musée des beaux-arts de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada/Emilie Richard

Borduas, c'est aussi la publication du manifeste Refus global. L'exposition s'y attarde.

Je trouve ça poétique parce qu'il voulait juste le beau et la liberté. Quand on pense à ce qu'était la société québécoise de l'époque, c'était avant-gardiste de penser ça. Il fallait du courage et beaucoup de conviction. C'était noble, il y a quelque chose de grandiose là-dedans , exprime Fanny Luquet, responsable des communications du musée.

Musique acidulée, de Paul-Émile Borduas, 1955, huile sur toile. Photo : Richard Max-Tremblay

De par ses écrits et ses coups de pinceaux, sans aucun doute Borduas était délinquant. Il a répondu à un désir de liberté, d'authenticité envers lui-même, c'est comme ça qu'il comprenait la création. C'est ce qu'il a voulu apporter à la société dans laquelle il vivait , affirme la commissaire Anne Beauchemin.

L'exposition La révolution Borduas : espaces et liberté est présentée jusqu'au 24 mars. Un incontournable.