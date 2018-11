Un texte de Thomas Deshaies

Bien qu'il s'agisse avant tout d'un événement sportif, son volet social constitue un attrait majeur pour bon nombre de participants, selon Charles Hester, directeur des sports et loisirs pour la communauté de Waskaganish. C'est comme un pow-wow, c'est un rassemblement, il y a des compétitions, des amis qui voient des amis. C'est bon pour notre nation de se rassembler de temps en temps , explique-t-il.

On pourrait dire que c'est le plus grand tournoi autochtone au Québec présentement, peut-être même au Canada. Charles Hester

Et ce ne sont pas uniquement les Cris qui participent à l'événement, alors que les équipes anichinabées sont très présentes. Il y a d'ailleurs pas moins de 15 équipes provenant de Lac-Simon. Leur vice-cheffe, Pamela Papatie, fait partie de l'une de ces équipes. Le gros tournoi, on l'attend tous, celui de Val-d'Or que les cris organisent, comme en fin de semaine , avance-t-elle.

Pamela Papatie, vice-cheffe de la communauté de Lac-Simon Photo : Radio-Canada/Mélanie Picard

L'événement se tient à Val-d'Or depuis les années 1980. Le premier tournoi avait été organisé pour une levée de fonds, se souvient M. Hester. La nation crie avait son siège social à Val-d'Or [à cette époque] et après 38 ans, ça continue encore , souligne-t-il.

La popularité du ballon-balai

L'intérêt pour le ballon-balai, principalement chez les femmes, ne semble pas démordre au fil des ans. Ce sport, qui se joue sans patins, est pourtant généralement bien moins connu dans le sud du Québec. Il y a deux ans, on a commencé à introduire le ballon-balai pour les hommes dans le tournoi , explique M. Hester.

Le ballon-balai connaît beaucoup de succès auprès des communautés autochtones. Photo : Radio-Canada/Mélanie Picard

Les équipes autochtones connaissent d'ailleurs un grand succès sur la scène nationale, où certaines d'entre elles ont su remporter des compétitions majeures, explique M. Hester. Si ça amène du succès, les gens aiment ça, puis ça donne de la fierté et c'est donc bien populaire , ajoute-t-il.

Des retombées économiques majeures

Les retombées économiques pour les hôteliers, les restaurateurs et les commerçants sont majeures, consent Nancy Arpin, directrice générale de l'Office du tourisme et des congrès de Val-d'Or. On sent qu'il y a une occupation du territoire, quand on va en ville pour magasiner, on sent qu'il y a des gens, les files sont un peu plus longues à la caisse , souligne-t-elle.

Nancy Arpin, directrice générale de l'Office du tourisme et des congrès de Val-d'Or Photo : Radio-Canada/Mélanie Picard

Il y a une effervescence lors de l'événement. Nancy Arpin, directrice de l'OTCVD

Le président de la Chambre de commerce de Val-d'Or, Stéphan Ferron, se souvient que le boycott de Val-d'Or imposé en 2015 par le Grand conseil des cris avait été dommageable pour les entrepreneurs. L'annulation des tournois avait été décrétée en réaction aux allégations d'inconduites policières.

Ç'a eu un impact dans les restaurants, pour les hôteliers, un impact pour le commerce de détail, donc c'est clair qu'il y a un impact économique. Nos amis du Nord qui viennent ici et prennent Val-d'Or comme destination, ç'a un impact très important. Stéphan Ferron, président de la CCVD

Les cris se tournent vers l'Ontario

Par contre, la Chambre de commerce de Val-d'Or constate que les Cris n'effectuent plus autant leurs achats du temps des Fêtes à Val-d'Or. Une situation qui s'expliquerait principalement parce que les Autochtones ne peuvent avoir accès à une exonération de taxes directement au moment d'effectuer leurs achats, selon la CCVD.

Charles Hester, directeur des sports et loisirs pour la communauté de Waskaganish Photo : Radio-Canada/Mélanie Picard

Une tendance aussi constatée par Charles Hester. Tout le monde va à Ottawa maintenant, même aux États-Unis, pour sauver des dollars, remarque-t-il. Avant, il se faisait beaucoup de magasinage sur un tournoi, mais maintenant, c'est moins la priorité.

La CCVD demande au gouvernement de permettre aux commerçants d'offrir une exemption de taxes à Val-d'Or, comme il est possible de le faire dans les communautés autochtones.