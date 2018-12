Un texte de Camille Martel

Mon pare-brise est cassé d’un bout à l’autre et il y a des morceaux de vitre qui ont éclaté à l’intérieur du véhicule , lance Marc Maltais, un résident de Campbellton qui a eu toute une frousse en traversant le pont J.C. Van Horne.

Je partais de Campbellton pour aller à Pointe-à-la-Croix vers 14 h et voilà qu’un morceau de glace tombe sur mon auto au milieu du pont! , s’exclame M. Maltais qui dit n’avoir jamais rien vu de tel, bien qu’il emprunte souvent le pont en hiver.

Le pare-brise de la voiture de Marc Maltais a été fracassé par un morceau de glace. Photo : Radio-Canada

J’avais l’impression que le pont tombait sur moi! Marc Maltais, un résident de Campbellton

Suite à l’incident, M. Maltais s’est rendu à un garage situé tout près du pont. On lui a dit qu'il n'était pas le premier client à qui il était arrivé quelque chose de similaire.

D’ailleurs, des photos de quelques personnes dont les véhicules ont aussi été endommagés par la glace sur le pont circulaient sur Facebook la semaine dernière.

À qui appartient le pont?

M. Maltais n’était pas au bout de ses surprises après sa visite au garage, accompagnée d’une facture de 350 $.

L’homme s’est informé auprès de la Ville de Campbellton et auprès des services gouvernementaux de la province afin de savoir qui était responsable du pont et on lui a répondu dans les deux cas qu’on ne connaissait pas la réponse.

Un gros pont de même qui traverse d’une province à l’autre, les gens devraient savoir à qui ça appartient il me semble , déplore Marc Maltais.

Le pont J.C. Van Horne est opéré par le gouvernement fédéral. Photo : Radio-Canada

Je ne veux pas payer pour ça. Marc Maltais, un résident de Campbellton

Toutefois, c’est la province qui s’est finalement occupée du cas de M. Maltais et qui lui a demandé d’envoyer une copie de sa facture du garage et un compte-rendu de sa mésaventure.

Le ministère des Transports du Nouveau-Brunswick a pourtant assuré à Radio-Canada que le pont J.C. Van Horne était sous l’égide du gouvernement fédéral.

Accroître la sécurité

M. Maltais aimerait surtout voir la sécurité renforcée sur le pont : Il pourrait au moins y avoir des avertissements à l’entrée.

Il concède toutefois que, même avec un avertissement, il est quasi impossible d’éviter un bloc de glace sur le pont.

On n'a pas le contrôle sur le pont, on ne peut pas s’arrêter , laisse-t-il tomber.

Pour le moment, M. Maltais ignore ce que va lui répondre la province. Il espère toutefois que quelqu’un acceptera de rembourser sa facture du garage.