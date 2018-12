M. Branch admet que l'organisation a failli à sa tâche de protéger les joueurs de la ligue.

Nous avons laissé tomber Dan [Carcillo] et les autres joueurs, selon moi , souligne le président lors d'une entrevue avec CBC Sports.

Celui qui est aussi le commissaire de la ligue qualifie de révoltantes les allégations de harcèlement brutal au sein du Sting de Sarnia lors de la saison 2002-2003.

Je suis parti de la maison à l'âge de 17 ans afin de poursuivre mon rêve , souligne Dan Carcillo, avant d'ajouter que lui et 11 membres de l'équipe ont enduré des abus constants.

Celui qui a ensuite gagné deux coupes Stanley avec le Blackhawks de Chicago décrit en détail comment lui et d'autres joueurs se sont fait enfermer, nus, dans une toilette d'autobus, pour se faire cracher dessus par les membres plus vieux de l'équipe.

M. Branch souligne que M. Carcillo l'avait contacté à l'époque au sujet de ce qui se passait à Sarnia.

Selon le président de la ligue, il avait visité l'équipe et enquêté sur les allégations.

Cependant, les gestionnaires de la ligue et les entraîneurs avaient affirmé qu'aucun événement notable ne s'était produit.

En 2005, des changements majeurs sont survenus dans la ligue, selon le président.

Cette année-là, explique-t-il, plusieurs amendes et suspensions ont été imposées chez le Spitfires de Windsor à cause d'allégations similaires.