Un texte de René Landry

Nerveusement, elle retourne la carte qu'elle semble fixer du regard depuis quelques instants.

Ce n'est pas l'as, mais le sept de coeur. Elle est tout de même heureuse, entourée de plusieurs membres de sa famille.

Ça va mieux. Hier, on n'a pas dormi de la nuit. Mais aujourd'hui, je trouve que ça va mieux. On est bien contents du montant qu'on a gagné. On était dix : mes belles-soeurs, mes enfants, mes parents. Moi et mon mari, ça nous donne environ 37 000 $. Ma belle-soeur, ça lui donne un peu plus de 18 000 $.

Linda Comeau est accompagnée de son « ange », une photo de son frère Larry. Photo : Radio-Canada/René Landry

Sur l'ange de métal, qu'elle tient toujours, il y a une photo d'un homme dans la cinquantaine. C'est mon frère Larry, dit-elle. Il était le plus vieux chez nous. Il habitait à Granby. Ça va faire trois ans le 15 décembre qu'il est parti. J'ai mon porte-bonheur avec moi.

« Larry », c'était son nom d'artiste. Lazare LeBreton jouait de la musique country dans des orchestres. Il est décédé subitement, à 58 ans.

La vraie richesse

Linda ne cache pas que la famille LeBreton, à Leech, n'a jamais été riche au plan financier. Mais à les voir, on constate qu'ils sont riches au plan humain.

Moi, ma richesse aujourd'hui, ce sont eux, dit-elle spontanément en pointant le doigt vers son fils Médard et sa petite-fille. Ça va être des belles fêtes. Je suis vraiment heureuse parce que des fois, à Noël, c'était difficile.

Elle raconte que des représentants du gouvernement l'ont informée, il y a quelques jours, qu'elle perdrait des bénéfices qu'elle touche pour s'occuper de son fils handicapé. Mais aujourd'hui, je suis comme récompensée. Il y a quelqu'un en haut qui m'a aidée.

Linda a trois enfants et quatre petits-enfants. Mais ça ne l'empêche pas de penser beaucoup à ses parents. Ils craignent de perdre leur maison, déplore-t-elle. Il y a eu

un gros dégât d'eau, à leur maison à Leech et ils ont de la misère avec les assurances. Je souhaitais qu'on gagne le gros montant de trois millions.

Gertrude et Sylvère LeBreton sont mariés depuis 62 ans et riches de coeur. Photo : Radio-Canada/René Landry

Il y a une valve d'un tuyau qui a lâché, explique son père, Sylvère LeBreton. Ça a fait comme un steam dans la cave et ça a tout mouillé les planchers.

Je suis contente de ce qu'on a eu, insiste la mère de Linda, Gertrude LeBreton. Ça va aider. Madame LeBreton n'a pas eu la vie facile. Elle a eu 14 enfants. Mais six sont morts à la naissance, précise-t-elle. Tout comme sa fille Linda, elle a les yeux mouillés quand elle évoque le souvenir de son plus vieux, « Larry ».

Moi j'ai pris ma valise à l'âge de 13 ans pour aller travailler dans un restaurant à Chatham, raconte-t-elle. J'ai travaillé partout. La seule chose avec laquelle je n'ai pas travaillé, c'est une scie mécanique. Mon mari, lui, a perdu sa mère à l'âge de 14 ans et il s'est débrouillé. Sylvère et Gertrude LeBreton ont fêté leur 62e anniversaire de mariage en octobre dernier.

Pas de chicane

Une des filles des LeBreton est sur place pour assister au tirage de la carte et semble aussi heureuse que tous les autres. Pourtant, Ghislaine ne fait pas partie du groupe gagnant. Moi, j'étais dans le groupe numéro un, explique-t-elle. Du bord de ma soeur Linda, ils sont une grande famille aussi. Donc, on a fait deux groupes. Mais j'ai quand même passé la nuit dernière à rire et à pleurer. On est toujours là pour se soutenir les uns les autres.

Pour Ghislaine LeBreton, son père est un as et sa mère est une reine. Photo : Radio-Canada/René Landry

Est-ce que cette histoire de chasse à l'As de coeur peut causer des disputes de famille? Bien là, si ma mère donne cinq piastres de plus à ma soeur, peut-être qu'il va y avoir de la chicane , dit Ghislaine, en éclatant de rire.

Les rêves de Médard

Ma soeur Linda m'a dit quelque chose hier qui m'a vraiment touchée, poursuit-elle. Elle a dit que si elle gagnait les trois millions, elle ferait construire des logements pour les personnes trisomiques. Les personnes trisomiques, à un certain âge, sont placées dans un foyer de vieux et ce n'est pas là qu'elles devraient être. Médard, il a juste 34 ans. Aller parmi des personnes âgées qui ne marchent plus ou qui ne parlent plus, ce n'est pas une bonne idée.

Ghislaine raconte que la première réaction de Médard, quand il a été question de tirer une carte qui pourrait rapporter plus de trois millions de dollars, a

été de répéter les mots Jacuzzi et Costco. Il aurait aimé aller dans un bain-tourbillon dans une chambre d'hôtel et magasiner au Costco, le gros magasin à Moncton.

Médard Comeau et sa mère, Linda. Photo : Radio-Canada/René Landry

Puis, il y a aussi, bien sûr, les Canadiens de Montréal. Son rêve, c'est d'aller voir une partie des Canadiens à Montréal. Je pense que c'est une surprise qu'ils sont en train de planifier malgré tout. Mais il ne faut pas le dire.

Ainsi, en quelque sorte, les LeBreton sont déjà riches.

Nos racines ont de belles valeurs , affirme Ghislaine.

Puis, elle utilise un mot étrange pour parler de sa mère. La monarchie nous a donné de bonnes valeurs.

Pour Ghislaine, comme pour ses autres frères et soeurs, la mère est une reine et le père est un as de coeur.