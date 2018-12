Un texte de Jonathan Lavoie

Depuis l’adoption de cette loi en 2015, tous les produits liés à la cigarette électronique sont considérés comme des produits du tabac.

Les commerçants ont dû givrer leurs fenêtres, arrêter de faire goûter les produits en boutique et mettre fin à la promotion et à la vente sur Internet. L’Association québécoise des vapoteries (AQV) affirme que ces dispositions ont fait mal à plusieurs commerces.

« Plusieurs de nos membres, depuis l'adoption de la loi, ont fait faillite, parce que ça a vraiment réduit le taux de gens qui viennent dans les magasins », déplore Alexandre Painchaud, vice-président de l'AQV et propriétaire des magasins E-Vap.

Comme ses collègues, Alexandre Painchaud voudrait faire la promotion de ses produits comme un bon moyen d’arrêter de fumer ou de réduire la quantité de substances toxiques inhalées.

« Le produit de vapotage qu'on considérait comme un remède au tabac, [le gouvernement provincial] a mis le remède avec le poison », dénonce l’entrepreneur.

Les associations font valoir que Santé Canada reconnaît maintenant que les fumeurs peuvent réduire leur « exposition aux produits chimiques nocifs en remplaçant [les] cigarettes par un produit de vapotage ».

Le fédéral a adopté sa propre loi sur le tabac et les produits de vapotage en mai dernier. Dans l’ensemble, elle est plus permissive que la loi québécoise, notamment en matière de promotion.